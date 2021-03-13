 

Эколог: Российские заключенные могли бы навести порядок в Арктике за 10 лет

13.03.2021, 5:16, Новости дня
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Для того, чтобы очистить арктическую зону, понадобится минимум десять лет, сказал газете ВЗГЛЯД общественный деятель, эколог Валерий Бриних, комментируя намерение ФСИН привлечь заключенных к уборке Арктики.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации (ФСИН) Александр Калашников рассказал, что в ведомстве рассматривается возможность привлечения осужденных к очистке территории Арктической зоны от загрязнений.

«В Арктике полно металлолома и бочек (остатков бывшей деятельности военных и нефтедобычи), поэтому там требуется работа большого количества людей. Пока Заполярье чистят только волонтеры, в рамках акций. То есть речь идет о территории, которая использовалась раньше в качестве военных полигонов, баз, участков добычи углеводородов и так далее», – говорит Бриних.

Он отмечает, что там достаточно работы, которую можно сделать «голыми руками», но разовой уборкой не обойтись, поскольку мусора очень много. Кроме того, проблема заключается в том, чтобы найти весь этот мусор и привести в компактное, транспортабельное состояние с помощью пресса.

«Есть еще и вторая проблема – транспортная, ведь все это не просто вывезти оттуда. Поэтому там работы не на один год. Думаю, минимум лет десять понадобится, чтобы все очистить. И это только кажется, что десяток лет – это много, ведь это Арктика и работы там могут проводиться только в летний период, а это не более четырех месяцев в году. Зимой там практически невозможно ничем заниматься», – заключил собеседник.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что российские ядерщики решили ликвидировать последствия ошибок, допущенных десятилетия назад советскими предшественниками и расчистить Арктическую зону.



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