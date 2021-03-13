«Союзу» сменили дизайн

13.03.2021, 5:16, Новости дня

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Ракета-носитель «Союз-2», запуск которой запланирован на 20 марта, впервые в истории будет окрашена в новые цвета, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Источник РИА «Новости» сообщил, что«Союз-2» стартует в бело-синей гамме, а не привычной бело-серо-оранжевой. По его словам, «источником вдохновения для новой окраски стал прототип ракеты-носителя «Восток» на ВДНХ. Именно на «Востоке» с «Байконура отправился в полет первый космонавт планеты Юрий Гагарин». «Союз-2» 20 марта также стартует с космодрома Байконур.

С 1966 года ракеты семейства «Союз» сохраняли цветовую гамму: белый головной обтекатель, серые переходный отсек и третья ступень, оранжевый хвостовой отсек, серые блоки первой и второй ступени, обрамленные снизу белой и оранжевой полосами. Из-за заправки жидким кислородом серые части ракеты наполовину покрываются белым инеем перед стартом, так что взлетает ракета почти полностью белой с оранжевым обрамлением ступеней. В новом дизайне оранжевый цвет заменят на синий, а серый – на белый, при этом переходный отсек тоже станет синим.

Предполагается, что и другие пуски, проходящие по контрактам «Главкосмос пусковые услуги», будут проводиться в данной цветовой гамме.

Напомним, прежде «Союзу» уже изменяли оформление, но только в виде наклеек узоров и надписей.