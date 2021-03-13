 

«Союзу» сменили дизайн

13.03.2021, 5:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ракета-носитель «Союз-2», запуск которой запланирован на 20 марта, впервые в истории будет окрашена в новые цвета, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Источник РИА «Новости» сообщил, что«Союз-2» стартует в бело-синей гамме, а не привычной бело-серо-оранжевой. По его словам, «источником вдохновения для новой окраски стал прототип ракеты-носителя «Восток» на ВДНХ. Именно на «Востоке» с «Байконура отправился в полет первый космонавт планеты Юрий Гагарин». «Союз-2» 20 марта также стартует с космодрома Байконур.

С 1966 года ракеты семейства «Союз» сохраняли цветовую гамму: белый головной обтекатель, серые переходный отсек и третья ступень, оранжевый хвостовой отсек, серые блоки первой и второй ступени, обрамленные снизу белой и оранжевой полосами. Из-за заправки жидким кислородом серые части ракеты наполовину покрываются белым инеем перед стартом, так что взлетает ракета почти полностью белой с оранжевым обрамлением ступеней. В новом дизайне оранжевый цвет заменят на синий, а серый – на белый, при этом переходный отсек тоже станет синим.

Предполагается, что и другие пуски, проходящие по контрактам «Главкосмос пусковые услуги», будут проводиться в данной цветовой гамме.

Напомним, прежде «Союзу» уже изменяли оформление, но только в виде наклеек узоров и надписей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Хинштейн отреагировал на пост Навального о евреях

25.08 / Мнения: «Малые» европейские игроки активизировались в Белоруссии

21.02 / Пандемия спровоцировала в Германии волну травли вирусологов

16.02 / СТРАНА – чтобы у его дома почистили снег, украинцу пришлось «убить» отчима

07.01 / Израиль нанес ракетные удары по Сирии

17.11 / “ПриватБанк” отсудил 1 млрд грн у компании Коломойского

11.03 / Школьница призналась в клевете на убитого за оскорбление ислама учителя во Франции

04.08 / Украинская модель пожаловалась на избиение на пляже в Турции

26.08 / Близкая к Солнцу система планет оказалась непригодной для жизни

06.09 / У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,6

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска