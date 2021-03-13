 

Во Франции школьница призналась в клевете на учителя

13.03.2021, 4:42, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

…убитого из-за карикатур на пророка Мухаммеда.

В октябре 13-летняя школьница рассказала отцу, что ее учитель Самюэль Пати показывал на уроке карикатуру на пророка Мухаммеда, из-за чего, в частности, его вскоре убили недалеко от Парижа. Позже девочка призналась, что солгала, — в тот день ее не было на уроке, передает Le Parisien.

По данным издания, школьница не хотела, чтобы отец узнал, что ее отстранили от уроков из-за прогулов. Поэтому она рассказала отцу, что Пати выгнал ее из класса из-за того, что она стала спорить с учителем, когда он якобы собирался показать карикатуры на пророка Мухаммеда и попросил мусульман выйти из помещения.

После этого отец девочки начал публиковать в соцсетях возмущенные посты, а также подал жалобу в полицию и к руководству школы.

При этом адвокат семьи погибшего Вирджиния Ле Рой утверждает, что родители девочки знали, что ее не было на уроке в тот день.

47-летнего учителя географии и истории Самюэля Пати убили в октябре 2020 года в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем. Поводом стало то, что педагог, рассказывая своим ученикам о свободе слова, показал карикатуру на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Убийство совершил 18-летний Абдулах Анзаров. Он отрезал преподавателю голову, а фотографию с места преступления выложил в свой твиттер, сопроводив публикацию угрозами в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона и других «неверных». Французские правоохранители заявили, что он родился в Москве, а его аккаунт в соцсетях указывает на чеченское происхождение.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10 / “Мальчик лучше” – Светлана Бондарчук планирует вновь стать матерью

21.09 / Известную ведущую забрали в психдиспансер после прогулки голышом по Подмосковью

26.08 / Мнение: 85-летний дед и конопля…

24.09 / Российские СМИ призвали к более внимательной проверке информации от зарубежных ресурсов

12.01 / В Екатеринбурге произошел сильный пожар в девятиэтажном доме

01.03 / «Демоны молятся, нефть качается»

10.08 / Арнольд Шварценеггер стал дедушкой

09.11 / Названы лучшие проекты задания “Сердце лидера” конкурса “Лидеры России”

26.12 / Экс-звезда «ДОМа-2» Саша Черно сообщила, что у матери второй инсульт

29.07 / 5 причин завести чайный гриб в банке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска