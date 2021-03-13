Во Франции школьница призналась в клевете на учителя

13.03.2021, 4:42, Разное

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…убитого из-за карикатур на пророка Мухаммеда.

В октябре 13-летняя школьница рассказала отцу, что ее учитель Самюэль Пати показывал на уроке карикатуру на пророка Мухаммеда, из-за чего, в частности, его вскоре убили недалеко от Парижа. Позже девочка призналась, что солгала, — в тот день ее не было на уроке, передает Le Parisien.

По данным издания, школьница не хотела, чтобы отец узнал, что ее отстранили от уроков из-за прогулов. Поэтому она рассказала отцу, что Пати выгнал ее из класса из-за того, что она стала спорить с учителем, когда он якобы собирался показать карикатуры на пророка Мухаммеда и попросил мусульман выйти из помещения.

После этого отец девочки начал публиковать в соцсетях возмущенные посты, а также подал жалобу в полицию и к руководству школы.

При этом адвокат семьи погибшего Вирджиния Ле Рой утверждает, что родители девочки знали, что ее не было на уроке в тот день.

47-летнего учителя географии и истории Самюэля Пати убили в октябре 2020 года в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем. Поводом стало то, что педагог, рассказывая своим ученикам о свободе слова, показал карикатуру на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Убийство совершил 18-летний Абдулах Анзаров. Он отрезал преподавателю голову, а фотографию с места преступления выложил в свой твиттер, сопроводив публикацию угрозами в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона и других «неверных». Французские правоохранители заявили, что он родился в Москве, а его аккаунт в соцсетях указывает на чеченское происхождение.

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