Мнение: Смерть от ковида

13.03.2021, 4:28, Разное

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Сегодня участвовал в похоронах. Хоронили дядю Леню – замечательного, прекрасного человека. И дядя он мне в самом прямом смысле – то есть родной брат моего отца. Был. Увы!

Дяде было 86 лет, он 1934 года рождения. То есть назвать его уход совсем уж безвременным, наверно, нельзя. Особенно если учесть, что мой отец, его младший брат, умер уже 12 лет назад. И умер он, как мне сказали, от ковида.

А то, когда я еще пришел в церковь на отпевание, меня удивило, что почти вся родня и приглашенные гости (немногочисленные, впрочем) – в масках! Меня это даже несколько покоробило – я все-таки считаю в глубине души, что уж на таком глубоко интимном, семейном мероприятии, как похороны, можно было бы и обойтись без этого официозного маскарада, который и так-то уже достал за год до предела. Но, с другой стороны, семья у дяди старых правил (оттого и церковь, кстати), так что нет смысла вмешиваться…

А потом я узнал подробности этой «смерти от ковида». Все оказалось до боли знакомо.

В общем, дядя Леня был вполне бодр для своих 86 лет и строил обширные планы на лето. Собирался, как обычно, поехать в деревню на Волгу, где он в последние годы увлекся строительством плота (он вообще был – «золотые руки»). Но в какой-то момент в начале февраля у него начала болеть нога – там образовался нарыв на ступне. Он героически терпел, но с какого-то времени понял, что уже не может ходить, и попросил жену, тетю Алю, вызвать «скорую». «Скорая» приехала, осмотрела ногу, заявила, что уже ждать нельзя – надо резать. И забрали его в больницу, где уже назавтра сделали операцию: нарыв вскрыли, всё вычистили, забинтовали, убедились, что все в порядке – и сказали забирать. Мой двоюродный брат отвез его домой, и вроде бы проблема была успешно решена… но тут-то и выяснилось, что дядя Леня в эти два дня подхватил в больнице ковид.

Причем подхватил как-то очень «удачно» – вскоре после возвращения с пустяковой, в общем, операции он заразил, как выяснилось, ВСЕХ. То есть – вообще всё многочисленное семейство Рощиных во всех трех поколениях: свою 88-летнюю жену тетю Алю, сына, его жену, внука 28 лет, внучку 22 лет и ее мужа заодно. Какой-то термоядерный – в смысле поражающей способности – вирус ему попался.

И вот ковид, в отличие от нарыва, он сразу начал переносить очень плохо: сильно ослабел, потом его отвезли в Коммунарку… и оттуда он уже не вернулся.

А вот все прочие заразившиеся, тьфу-тьфу-тьфу, перенесли, наоборот, вполне легко, отделавшись, в сущности, только повышением температуры на какое-то время. Всех загнали на двухнедельный карантин – но к моменту похорон уже у всех он оказался снят (в масках они были, так сказать, по инерции). То есть, собственно, все, кроме него, отделались легким испугом.

Ну а если копнуть еще – то и вовсе впору думать, что ковид для дяди оказался в худшем случае тем самым «последним перышком, сломавшим спину верблюда». 6 лет назад дядя перенес инсульт (правда, сумел почти полностью восстановиться), а 4 года назад ему поставили «рак крови» – причем сопроводив это признанием, что с таким диагнозом живут максимум 2-3 года. Дядя по отношению к жизни был воплощением русского человека в его лучшей ипостаси – оптимистический фаталист; наверно, именно поэтому столько прожил с инсультом и раком, посрамив врачей.

Меня, конечно, потрясла тетя Аля – в 88 лет перенесла ковид, практически его не заметив. Уже второй на моей памяти случай, когда из крайне пожилой семейной пары умирает мужская половина, а женщина в возрасте за 80 переносит ковид как насморк. Лишнее подтверждение, что мужские особи эволюцию давно не интересуют, о чем она периодически дает понять самым циничным способом!

Печальная история, опять «больничный ковид». Но, может, кого-то она и образумит, позволит меньше трястись от страха: из большого семейства в 7 человек заболели все, но тяжело перенес только один – в возрасте 86 лет, с раком и после инсульта.

Хотя вот что я скажу: именно дядя Леня был в той нашей ветви стержень и корень. В этом смысле – ковид действительно забирает лучших.