Для школьников в США разработали уроки с воспеванием ацтекского бога

13.03.2021, 4:26, Новости дня

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В Калифорнии для школьников разработали специальную программу, в рамках которой детей научат песнопениям в честь ацтекского бога Тескатлипоки. Тескатлипоки в древности приносили человеческие жертвы, пишут СМИ.

Песнопения начинаются словами «Ты – другой я» и «Если я причиняю вред тебе, я причиняю вред себе». Создатели программы считают, что такое нововведение позволит сплотить детей. Программа должна не только познакомить школьников с историей Америки, но и научить «прославлять и чтить коренные народы». По мнению учителей, песнопения позволят начать дискуссию о расизме и «опыте разных американцев», передает НТВ со ссылкой на New York Post.

Напомним, власти штата Орегон увидели в традиционном курсе математики «идеи превосходства белой расы», назвав расизмом объективность и сосредоточенность на правильном ответе. Вместо алгебры власти хотят ввести новый курс «этноматематики».