 

США предоставили убежище «народу Бирмы»

13.03.2021, 4:26, Новости дня
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Американские власти предоставили временное убежище гражданам Мьянмы «из-за военного переворота и жестокого насилия сил безопасности», сообщил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, назвав Мьянму Бирмой.

Он обвинил силы безопасности Мьянмы в «жестоком насилии против гражданских лиц». Как заявили в Вашингтоне, «народ Бирмы страдает от сложного, ухудшающегося гуманитарного кризиса». В связи с этим Майоркас «внес Бирму в список временной защиты», чтобы ее граждане «могли временно остаться в США», передает РИА «Новости».

Новый статус временно защищенных лиц позволяет гражданам Мьянмы полтора года оставаться и работать в США без угрозы депортации. При этом им требуется подать соответствующие заявления, а также получить разрешение на работу, заплатив в общей сложности почти 500 долларов.

1 февраля президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, были задержаны мьянманскими военными. Власть в стране перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина, в стране введено чрезвычайное положение. Название «Бирма» имеет иностранное происхождение и внутри страны непопулярно, его использование может оскорбить Мьянму.



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