 

Мнение: 12 типов имиджа

13.03.2021, 4:02, Разное
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В ленте читаю пост с комментариями.

В Инстаграмме мне тоже каждый день ссылки присылают на тех, кто пересказывают мой блог.

Кто-то ближе к тексту пересказывает, кто-то очень далеко, большинство я не открываю.

Но вижу, что система 12 типов имиджа по вкусу очень многим пришлась, потому что я ее относительно просто сформулировала, в отличие от более сложных тем, про поле и рыбалку.

По крайней мере про вертикаль и горизонталь, жесткое и мягкое, про Д и С, многим показалось, что они все поняли.

А вот про тепло и холод я пока не написала и чувствуется, что в этом месте провал у “коучей”.

И ведь я только десятую (или сотую) часть рассказала от того, что хотела бы рассказать про 12 типов, и как раз собиралась рассказать еще кое-что.

Как вы думаете, если я завтра напишу про геометрию лица теплого и холодного типа, как быстро появятся курсы в Инстаграме на эту тему? Через день или через час?

Давайте еще смешные скрины, если есть.

Но только убирайте имена авторов.

И кстати, на фото по ссылке девушка – С-тип, то есть тип мягкий, а не жесткий. Понятно это? Та, про которую “эксперт” важно пишет, что у нее “доминирующая линия носа”, вертикаль в лице и “путь в мягкие типы закрыт”.

То есть даже видеть выраженную вертикаль и выраженную горизонталь те, кто воруют, никак не могут научиться, а уж все остальное тем более. Как думаете, друзья, почему?

Источник: Эволюция



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