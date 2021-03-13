Губернатор против шерсти

13.03.2021, 3:52, Разное

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Закон запрещает убивать бездомных собак, но в Краснодарском крае свои законы.

Краснодарский край — южная столица бездомных собак в России. В одном городе Сочи больше 4000 безнадзорных животных. В регионе нет ни одного государственного приюта.

На городском пляже Сочи в межсезонье некуда сесть — везде бездомные собаки. Они лежат, сидят, бродят по гальке, клянчат у отдыхающих лаваш, отгоняют со своей территории хозяйских собак на поводках. Столько уличных собак я не помню даже в Москве 15 лет назад, когда ситуация вышла из-под контроля и стаи начали нападать на одиноких прохожих. По подсчетам волонтеров, в одном только Сочи больше четырех тысяч бездомных собак, кошек никто не считает.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев не ответил редакции на письменный запрос с просьбой объяснить, почему в регионе нет приютов, а подрядчики-живодеры отлавливают и убивают безнадзорных животных. Такие нечеловеческие методы — прямое нарушение федерального закона «Об ответственном обращении с животными», который запрещает уничтожать бездомных животных и обязывает местные власти находить им временные или пожизненные места в приютах.

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Но в Краснодарском крае закон сломался — в регионе нет государственных приютов, и строить их никто не собирается.

Численность бездомных собак в регионе увеличивается с каждым годом. Последний раз ее массово сократили варварским убийством тысяч животных накануне Олимпиады-2014 в Сочи. Вместо постройки приютов и создания инфраструктуры администрация края выделила деньги из бюджета на оплату услуг подрядчиков «по отлову и подбору беспризорных животных с последующей утилизацией», как написано в контрактах. Животных травили, отстреливали, усыпляли, а затем сваливали в кучи. Об этих ужасах по свежим следам писали крупные мировые СМИ, зарубежные спортсмены даже пытались вывезти несчастных выживших на этой бойне собак в свои страны.

С тех пор ситуация только ухудшилась. В феврале 2021 года в Адлере, Хосте, Дагомысе и других районах Сочи произошла новая волна отравлений. Собаки мучительно умирали от яда на глазах у жителей, это видели дети. Животные погибли от яда изониазида, человеческого лекарства от туберкулеза. Собака от него умирает в агонии, успеть довезти ее до ветеринарной клиники, чтобы спасти, практически невозможно.

Марина Савинова, зоозащитник и волонтер в Краснодарском крае, рассказывает: «Мы никого за руку не ловили, но считаем, что это организованная работа. Это выглядит как спланированная акция, а не стихийное недовольство местных жителей. Отравления происходят последовательно, по районам Адлер — Хоста — Центр или в обратном порядке. И отравления не где-то в спальных районах, где жителям мешают собаки, а в общественных местах: около торговых центров, рынков, площадей, парков. И происходит это перед курортным сезоном, вместе с озеленением, благоустройством территории и уборкой, то есть город очищают заодно и от собак».

Фото: Анастасия Егорова / «Новая»

Официант на пляже в Хосте, наблюдавший, как я фотографирую собак, замечает: «Этим тут хорошо, их кормят, жители нормально относятся, потому что они неагрессивные. Хотя бывает по-разному. Перед Олимпиадой не только собакам доставалось. Да и сейчас травят».

Климат Краснодарского края, который обеспечивает круглогодичный доступ к пище, и сердобольные туристы — факторы, из-за которых бездомных собак в регионе становится все больше. А ведь есть еще обширный частный сектор, где безответственные владельцы выпускают своих животных на самовыгул. Такие собаки регулярно приносят потомство, которое потом оказывается на улице.

Одним из возможных решений этой проблемы могло бы стать регулярное выполнение федеральной программы ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. Но в последний раз тендер на осуществление этой программы в Краснодарском крае проводился в 2018 году, когда за два месяца до конца года в авральном порядке стерилизовали около тысячи животных.

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Виктория Мыльникова, директор сочинской зоозащитной организации «Друг», рассказывает: «С 2018 года никаких госконтрактов на программу ОСВВ в городе не было. За 19-й год мы на пожертвования и собственные средства стерилизовали 2 тысячи собак, влезли из-за этого в огромные долги, кредиты. Краевого бюджета на это не выделялось никогда, в 2018 году бывший мэр выделил средства исключительного из городского бюджета, тогда удалось 900 собак стерилизовать».

Фото: РИА Новости

Тем, стерилизованным, повесили желтые бирки на уши и выпустили на улицы. Тысяча животных — капля в море, за пять лет она растворилась. На улицах Сочи и Хосты я не встретила ни одной собаки с желтой биркой, зато не раз наблюдала собачьи свадьбы на закатном пляже.

Сочинские зоозащитники уже много лет твердят о необходимости системного решения проблемы — строительства приютов, отлаженной программы стерилизации, внимания со стороны администрации края.

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В городе десять действующих ветеринарных клиник. Этой мощности хватило бы, чтобы стерилизовать всех уличных собак в городе. Но вывезти их после стерилизации некуда.

Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» запрещает убийство безнадзорных животных даже с целью контроля численности. Единственная, как можно предположить, доступная пониманию губернатора Краснодарского края Вениамину Кондратьеву мера теперь вне закона. Местные власти обязаны помещать отловленных животных в приюты, сотрудники которых будут искать им новых хозяев. На один Сочи необходимо построить десять приютов на 500 голов. Но губернатор даже не обещает ничего подобного.

Неконтролируемый рост количества уличных собак провоцирует стихийные расправы: травить их могут и господрядчики, и догхантеры, и просто напуганные агрессивной стаей жители. Пока этой проблемой не интересуется администрация и губернатор края, пока игнорируются многочисленные обращения и запросы от зоозащитников, волонтеров, активистов и просто неравнодушных граждан, одни животные будут продолжать погибать на улицах, а другие — незамедлительно рожать на их место десяток новых.

Анастасия Егорова

Автор — кинолог-инструктор, специалист по рабочим качествам собак РКФ, чемпион мира по аджилити (кинологический вид спорта)

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