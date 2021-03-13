Мнение: Прокуратура Боливии выдала ордер на арест Аньес

13.03.2021, 3:46, Разное

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Прокуратура Боливии выдала ордер на арест бывшего формального главаря боливийской фашистской хунты Жанин Аньес.

Прокуратура требует, чтобы ее задержали в течение 24 часов за измену, заговор против государства и терроризм.



Недолгий период, когда США были довольно происходящим в Боливии.

Также идут аресты военных, которые не успели сбежать за границу.

Боливии задержан бывший командующий Военно-морскими силами адмирал Флавио Арсе Сан-Мартина, который возглавлял национальную армию в 2019 году. Его подозревают в причастности к государственному перевороту, из-за которого ушел в отставку президент Эво Моралес. Адмирала Арсе обвиняют в подстрекательстве к мятежу и терроризме, сообщает TeleSUR. Об аресте адмирала ВМС рассказал глава Спецподразделения по борьбе с преступностью (FELCC) полковник Альберто Агилар. Арсе в ближайшее время предстанет перед судом, который определит его дальнейший статус.

Уголовное дело против Арсе было возбуждено после жалобы бывшего депутата от «Движения за социализм» (MAS) Лидии Пэтти. Она призвала разобраться в событиях, которые привели к отставке Эво Моралеса в 2019 году.

Боливийские спецслужбы также разыскивают бывшего командующего Вооруженными силами Серхио Карлоса Орельяну Сентельяса. Помимо организации мятежа, Орельяну обвиняют причастности к массовому убийству, которое произошло в городе Сакаба в 2019 году. Тогда из-за жестокого подавления протестов полицией 11 человек были убиты и 78 получили ранения, позже в районе Сенката погибли еще 11 боливийцев и несколько десятков были ранены. Стороны использовали в противостоянии пистолеты, динамит и бутылки с зажигательной смесью.

Прокуратура Боливии также настаивает на аресте еще одного бывшего командующего вооруженными силами Уильямса Калимана, который тоже в 2019 году публично призывал к отставке Моралеса.

Третий фигурант, которого разыскивают, — бывший сотрудник полиции Владимир Юрий Кальдерон. Прокуратура выдала ордер на его арест. Кальдерона обвиняют в терроризме, попытке заговора и подстрекательства к мятежу. По данным прокуратуры именно он совместно с Серхио Орельяно и гражданским активистом, бизнесменом Луисом Фернандо Камачо осуществляли основную координацию между полицейскими и военными, что и привело в итоге к жесткому подавлению восстаний и последующей отставке Эво Моралеса.

Подробнее здесь https://riafan.ru/1403196-v-bolivii-predyavili-obvineniya-voennym-uchastvovavshim-v-perevorote-protiv-evo-moralesa

По идее, следующий на очереди фашист Камачо.

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