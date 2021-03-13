К 60-й годовщине Куреневской трагедии в Киеве открыли новую инсталляцию из серии “Взгляд в прошлое”

13.03.2021, 3:44, Новости дня

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12 марта в Киеве к 60-й годовщине Куреневской трагедии Мемориальный центр “Бабий Яр” представил новую инсталляцию из серии “Взгляд в прошлое”, информирует сайт Мемориального центра.

В открытии инсталляции приняли участие первый президент Украины Леонид Кравчук, мэр столицы Киева Виталий Кличко, первый заместитель Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, и. о. генерального директора Национального историко-мемориального заповедника “Бабий Яр” Роза Тапанова, автор инсталляции Олег Шовенко и украинский режиссер Сергей Лозница.

Монумент установили на том месте, где 13 марта 1961 года прорвало дамбу и сформировалась волна ила, переросшая в мощный селевой поток, который затопил жилые кварталы района Куреневка. По данным Мемориального центра, жертвами катастрофы стали не менее 145 человек. Согласно неофициальной информации, погибли не мене 1,5 тыс. человек, отметили в центре.

Основа монумента состоит из более чем 100 разновидностей кирпичей, из которых строился Киев в течение последних 200 лет. Она сделана в виде увеличенного в десять раз кирпича. Самый старый, который использовали в инсталляции, – 1843 года.

“Она сделана в виде увеличенного в 10 раз кирпича. Из-за массового послевоенного строительства в городе возникла потребность в увеличении производства кирпича, что, в свою очередь, увеличило и количество отходов. Пульпа поступала из Петровских кирпичных заводов, расположенных на улице Сырецкой. Отходы сливали в Бабий Яр. Чтобы добыть глину для одного кирпича, нужно было 600 мл воды. После этого она становится пульпой – мертвой водой, непригодной для чего-либо. Вверху инсталляции в аквариуме собраны все 600 литров пульпы, которые понадобились для создания всех кирпичей из основы”, – подчеркнули в Мемориале.

https://www.facebook.com/babynyar.memorial/posts/1184622375302063

Инсталляция, которую открыли в Киеве, является частью сети объектов в городском пространстве Киева “Взгляд в прошлое”. Основным ее фокусом является трагедия Бабьего Яра и связанные с ней события. В сентябре прошлого года были открыты первые четыре объекта инсталляции на территории Бабьего Яра, а в январе этого года инсталляция “Взгляд в прошлое. Дерево” появилась на проспекте Победы.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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