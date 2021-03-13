 

Сербский министр: Информационная кампания против «Спутника V» обречена на провал

13.03.2021, 3:36, Новости дня
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Информационная кампания против российской вакцины от коронавирусной инфекции не будет успешной, сообщил министр, отвечающий в сербском правительстве за инновации и технологии, руководитель межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.

«Российская вакцина «Спутник V» завоевывает весь мир, в настоящий момент это самая эффективная вакцина против коронавируса на свете. Те, кто готов нападать на вакцину, спасающую жизни в борьбе с коронавирусом, встают на сторону вируса и действуют против здоровья и жизней людей. Это кампания, которая на самом старте обречена на провал. РФ выйдет из этого еще более сильной», – сказал Попович ТАСС.

Ранее российские СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник в Кремле сообщили, что на Западе готовится сценарий информационной атаки на российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V». В ходе этой кампании планируется провести инсценировку массовой гибели пациентов после использования препарата.



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