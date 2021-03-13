Гриценко: Первый заместитель секретаря СНБО Демченко лично готовил вместе с Рашей предательские Харьковские соглашения

13.03.2021, 2:54, Новости дня

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Это может и должно стать твердым уроком!

Не только для [первого заместителя секретаря СНБО Алексея Данилова] Руслана Демченко, который в 2010 году лично готовил вместе с Рашей предательские Харьковские соглашения, потом пересидел тихонько тяжелые времена на разных должностях и теперь возглавляет Комитет (внимание!) по разведке в статусе первого заместителя секретаря СНБО и еще и осведомлен, по должности, с тайными операциями украинских спецслужб, о которых потом почему-то становится известно врагу, и важные операции в самый критический момент – почему-то срываются.

Не только для Владимира Литвина, кстати, Академика НАНУ и Героя Украины, проламывая в угоду Раши предательские Харьковские соглашения в 2010, грубо нарушил Закон о Регламенте Верховной Рады, проводя заседания парламента, когда на табло регистрации высветилось только 216 депутатов – меньше кворума в 226; который тоже тихонько пересидел тяжелые времена и теперь решился баллотироваться на высокий пост ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Я сейчас говорю о только возбужденном СБУ производстве о государственной измене по фактам подготовки, подписания и ратификации Харьковских соглашений. Правильно, что нарушили. Важно не остановиться на полпути – довести дело до конца. У ответственности есть фамилии – и эти фамилии известны не только мне, а всем, в том числе следователем.

Но – это далеко не все. Еще более вопиющими были нарушения закона, в частности, основного закона, при подготовке, подписании и дальнейшем внедрении предательских Минских соглашений (первых) 5 сентября 2014 года. Здесь тоже ответственность имеет фамилии – и эти фамилии известны, я их вам тоже называю.

Петр Порошенко – тогда президент и еще и с юридическим образованием, в 2014 году сознательно вышел за пределы Конституции Украины и пределы президентских полномочий в парламентско-президентской стране: самовольно подготовил и подписал с [президентом России Владимиром] Путиным Минские соглашения, которые предусматривают (внимание!) изменение Конституции Украины с фиксацией в ней на постоянной основе “особого статуса” для оккупированных Рашей территорий, а также полную и безусловную амнистию для всех, в частности тех, кто убивал и пытал, что также противоречит законам Украины; который проламывал в парламенте принятие этих двух предательских законов, будучи непосредственно свидетелем и соучастником грубого нарушения закона о регламенте Рады, и несмотря на это – поставил свою подпись под законом об “особом статусе”, хотя должен был завернуть обратно в Раду. Порошенко, который быстро пришел в себя и снова сейчас на коне, на каждом эфире взывает о предательстве и представляет себя первым патриотом-государственником.

Александр Турчинов – тогда спикер парламента, проламывая в 2014 году вместе с Порошенко реализацию предательских Минских соглашений, сознательно пошел на грубые нарушения Закона о регламенте Рады; во-первых, – он приказал сделать принятие законов полностью закрытым, всю прессу из Рады выгнали (такого не было никогда), во-вторых, – он провел голосования полностью вслепую, без фиксации результатов голосования (табло было исключено) и без предусмотренной Регламентом счетной комиссии (такого тоже не было НИКОГДА), в-третьих – он поставил свою подпись под законом об “особом статусе”, хотя не имел такого права, поскольку после грубых нарушений процедуры сразу же был зарегистрирован проект постановления о неприемлемости таким образом принятого закона (авторы Гриценко, Доний, Канивец, Одарченко и Яворивский), но вопреки закону Турчинов отказался ставить наш проект на голосование. Вместо тюрьмы, Порошенко посадил Турчинова в кресло секретаря СНБО, потом взял к себе в партию начальником избирательного штаба и сейчас они вместе готовят (не смейтесь) возвращение Порошенко на Банковую.

Поэтому, сказав “а” по Харьковским соглашениям, СБУ теперь сказать “б” – и нарушить аналогичное уголовное дело по фактам подготовки, подписания и реализации предательских Минских соглашений.

Приведенные факты нарушений Закона (далеко не исчерпывающие, следствие может обнаружить их больше) указанными выше должностными лицами СБУ должна быстро расследовать и довести до суда. К открытому, публичного суда. Чтобы все нынешние и последующие президенты, спикеры и министры с депутатами твердо осознали – за преступные действия и/или преступную бездеятельность им всем придется отвечать. И придется садиться. Чтобы и они сами, и все граждане страны на этих примерах почувствовали – закон же один для всех!

Худшее, что может произойти, – это если открытые уголовные производства затянут, заговорят, не докажут до конца, ограничатся лишь пиаром и сведением политических счетов. Если власть хочет восстановить утраченные доверие и надежду, такого допустить нельзя. Если после такого покушения не будет удара, то власти лучше признать свою импотентность, поблагодарить людей за терпение – и уйти.

Джерело: Анатолій Гриценко / Facebook

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