Данилов: Депутаты могут собраться, проголосовать за бог знает что и не нести ответственности. Это не укладывается ни в какую логику

13.03.2021, 2:54, Новости дня

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что не может согласиться с нормой о том, что нардепов нельзя привлечь к уголовной ответственности за голосование в парламенте.

Об этом он сказал вечером 12 марта в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, которая транслировалась на канале “Украина” и You-Tube-канале Shuster online.

“Когда меня упрекают, что депутаты не должны ни за что нести ответственности, я не могу согласиться. Потому что эти депутаты могут собраться проголосовать за бог знает что и не нести ответственности за это. Это даже не укладывается ни в какую логику. Я четко понимаю статью 80-ю Конституции, о которой они сегодня говорят, и много других вещей. Но последствия мы сегодня ощущаем на себе. И мы не можем оставить все это без выяснения обстоятельств: как это произошло, почему произошло”, – сказал он в ходе обсуждения вопроса об ответственности парламентариев за ратификацию Харьковских соглашений.

Данилов подчеркнул, что “каждый должен отвечать за свои поступки”.

“По Конституции мы все с вами равны. Не имеет значения: есть у меня мандат, или нет”, – добавил секретарь СНБО.

Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в парламенте, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум. В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене.

Согласно соглашениям, Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое. Подписав соглашение под предлогом получения скидки на газ, Янукович искусственно создал предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на территории Украины, подчеркивали в Офисе генпрокурора.

11 марта Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. СБУ открыла уголовное производство по статье о госизмене.

Согласно ст. 80 Конституции Украины, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Бывший глава Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук после объявления о решении СНБО по Харьковским соглашениям вспоминал об этой норме.

Он пояснил, что если тот или иной парламентарий, например, руководствовался мнением, что “скидка на газ – это хорошо для народа Украины”, то уголовная ответственность для него из-за этого наступить не может.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма РФ денонсировала Харьковские соглашения.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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