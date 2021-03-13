 

Статья об отношениях РФ и США привела к скандалу в Атлантическом совете

13.03.2021, 2:46, Новости дня
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В американском аналитическом центре «Атлантический совет» (организация, признанная нежелательной на территории России) при НАТО разгорелся скандал из-за статьи, посвященной отношениям США и России, сообщают СМИ.

Старшие эксперты Эмма Эшфорд и Мэтью Берроуз опубликовали на сайте Atlantic Council статью, в которой призвали США «не уделять слишком много внимания теме защиты прав человека» в отношениях с Россией. При этом отмечалось, что «демократизация в РФ не обязательно сыграет на руку внешнеполитическим интересам США», передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Работники и научные сотрудники аналитического центра в ответ на «пророссийский» заявили, что статья «не достигает своей цели».  Как утверждается в их заявлении, она «основана на ложном предположении, что права человека и национальные интересы абсолютно не зависят друг от друга и что в основе американской политики в отношении РФ были и остаются проблемы прав человека».

Один из сотрудников, подписавших это заявление, считает, что Эшфорд и Берроуз могли опубликовать статью под влиянием пожертвований от миллиардера Чарльза Коха, который считает, что США чересчур активно вмешиваются в дела других государств. Однако другой «возмутился» этим утверждением, заверив, что центр не принимает пожертвования, обязывающие к «зависимой» деятельности.

Также высказывается беспокойство в связи с тем, что статья «подорвать доверие к некоторым материалам», которые публикуются по «российскому вопросу».

Напомним, глава американского государства Джо Байден  заявил, что Россия «атакует американскую демократию».



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