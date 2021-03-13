Зеленский захотел найти виновных в потере Украиной Крыма
13.03.2021, 2:46,
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Нужно «разобраться с тем, кто создал условия» для потери Киевом контроля над Крымом, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Когда мы говорим о деоккупации, то логично также разобраться с тем, кто и как создал условия для оккупации», – сказал он, пояснив, что говорит не только о событиях 2014 года, но и «об утверждении так называемых Харьковских соглашений».
Зеленский заверил, что украинские власти не снимают вопрос Крыма с повестки. Он подчеркнул, что создана «государственная стратегия деоккупации и рентеграции Крыма и Севастополя». «Тем, кто на что-то рассчитывал, хочу сказать: забудьте о том, что Украина забудет про Крым», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму.
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