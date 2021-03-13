«Акт сопротивления» — Макрон решил открыть в Париже музей жертв терроризма

13.03.2021, 2:10, Новости дня

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Президент Франции намерен создать в Париже мемориальный музей жертв терроризма, пишет Le Parisien. Как передаёт газета, учреждение должно открыть двери для публики к 2027 году, однако его первый камень будет заложен уже через год. По словам президента, учитывая, что Франция до сих пор противостоит враждебным силам, открытие музея станет «актом сопротивления».



Reuters

«Столкнувшись с терактами, Эммануэль Макрон твёрдо решил похвастаться единством страны вокруг её жертв», — пишет Le Parisien о намерении президента создать мемориальный музей жертв терроризма, «чтобы их имена и лица никогда не исчезали». Музей планируется открыть для посетителей в Париже в 2027 году, однако первый камень, по сведениям издания, будет заложен уже 11 марта 2022 года, в период председательства Франции в Европейском союзе и за несколько недель до президентских выборов. «В противостоянии тем, кто хочет разделить нас и борется с нашими ценностями, этот мемориальный музей является актом сопротивления», — считает Эммануэль Макрон.

Будущий мемориал проследит за развитием терроризма за последние 50 лет, в том числе за его выходом на международную арену. Коллекция музея не будет похожа на коллекции классического музея — в частности, в ней будут храниться личные вещи (кроссовки, телефоны, пострадавшие от ударов автомобили). «В мире существует только четыре таких музея, один из которых в Нью-Йорке — созданный после 11 сентября», — поясняет историк Анри Руссо, ответственный за проект.

Наблюдательный совет учреждения возглавит прокурор Франсуа Молен, ставший известным во время событий 2015 года, а в его состав войдут ректор Великой парижской мечети Шемс-Эддин Хафиз, представитель редакции Charlie Hebdo и председатель Ассоциации мэров Франции Франсуа Баруен.

Как отмечает издание, в Елисейском дворце стараются смотреть на вещи реалистично: террористические риски остаются во Франции «чрезвычайно высокими», хотя угроза и изменилась. Эра терактов, организуемых из Сирии или Ирака, похоже, отошла на второй план. Сегодня опасность исходит от радикально настроенных людей, живущих на территории страны. Во всяком случае, исполнительная власть утверждает, что с 2017-го предотвратила 33 нападения, и выдвигает идею создания антитеррористической прокуратуры и должности судьи, ответственного за назначение компенсации жертвам терроризма.

Как напоминает газета, с 2015 года французское государство приняло ответственность за 6 тыс. жертв. «Кризис в области здравоохранения заставляет французов иногда забывать об угрозе, но ведь обезглавливание Сэмюэля Пати произошло всего чуть более четырёх месяцев назад», — замечает один из приближённых французского президента.