ЛIГА.net – на Евровидение не пропустили белорусскую песню «по политическим мотивам»

13.03.2021, 2:10, Новости дня

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Организаторы песенного конкурса «Евровидение» отказались допускать к участию в мероприятии песню «Я научу тебя» белорусской группы «Галасы ЗМеста». Как пишет «ЛIГА», в Европейском вещательном союзе считают, что данная музыкальная композиция «ставит под сомнение аполитичный характер конкурса».



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Европейский вещательный союз отказался допускать к участию в конкурсе «Евровидение» песню «Я научу тебя» белорусской группы «Галасы ЗМеста». Как передаёт «ЛIГА», об этом говорится в заявлении союза в Twitter.

Организаторы пришли к выводу, что песня «ставит под сомнение аполитичный характер конкурса». В Европейском вещательном союзе также считают, что недавняя критическая реакция на песню белорусской группы может негативно сказаться на репутации организации.

«Мы сообщили телекомпании BTRC, которая отвечает за участие Белоруссии в конкурсе, что песня в её нынешнем виде не может участвовать в конкурсе», — говорится в заявлении.

Теперь Белоруссия должна изменить песню или заменить её другой, в противном случае страна будет дисквалифицирована.

Как пишет украинский портал, участники «Галасы ЗМеста» «поддерживают режим самопровозглашённого президента Александра Лукашенко» и в своих песнях высмеивают протесты и оппозицию.