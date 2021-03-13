Fox News – в США получить клеймо «расиста» теперь можно за что угодно

13.03.2021, 2:10, Новости дня

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США, как иронично отмечает ведущий Fox News Грег Гатфелд, достигли предельной концентрации обвинений в расизме. Теперь их можно услышать в свой адрес за любую деятельность, любые убеждения или мнения. При этом Гатфилд отмечает, что клеветнические обвинения в расизме по своим болезненным последствиям близки к клеветническим обвинениям в педофилии, поскольку они также разрушают человеческие жизни.

Вот сюрприз! CNN заявляет: «Если вы критикуете Меган Маркл, вы, должно быть, расист!».

КРИС КУОМО, ведущий CNN: Правые здесь продолжают яростные нападки на Маркл и её историю. Что-то их глубоко задело! Может быть, то, что женщина смешанной расы высказалась против традиционно белой королевской семьи? О нет, нет, нет! Тогда что же?

Тогда что же? Крис должен бы знать. Он ведь чёрный внутри!

КРИС КУОМО: Ты же знаешь, внутри я чёрный!

Уверен, чёрные так благодарны ему за то, что он с ними! Но ведь расизм — это то немногое, о чём Крису ещё можно говорить на CNN*.

Наконец-то мы достигли предельной концентрации обвинений в расизме. Любую деятельность, любые убеждения или мнения можно теперь возвести к расизму. Уже то, что я на это указываю, делает меня расистом. То, что вы слышите мои слова, делает расистами вас. И если вы это отрицаете — ха! — это тоже доказательство расизма. Если, конечно, вы не работаете на CNN или MSNBC и не превращаетесь в обвинителя, чтобы ваши собственные мерзкие комментарии остались безнаказанными.

На MSNBC Джой Рид может свободно пускаться в отвратительную риторику, очерняя миллионы американцев своим твитом о том, что консерваторы променяли бы низкие налоги на право открыто говорить слово на букву N. Интересно, касается ли это её коллеги Николь Уоллес? Откуда ещё у Джой могут быть данные на этот счёт? Ведь других консерваторов она и не знает, так?

А затем она порочит имя Тима Скотта.

ДЖОЙ РИД, ведущая MSNBC: Нужно любить Тима Скотта, который стоит там, чтобы придать налёт разнообразия этому сборищу болтунов.

Глупый комментарий, поскольку его можно применить к автору этих слов. Была бы у Джой работа, если бы она была белой и делала при этом подобные гнусные заявления? Помните о её гомофобных высказываниях, в появлении которых она винила некоего хакера? Да, славные были времена!

Если представить весь спектр клеветы, в рамках которого в самом безобидном случае вас называют придурком, а в худшем — педофилом, то где должна стоять фраза: «вы расист»? Я бы сказал, что она близка к худшему варианту, ведь она может разрушать жизни. И всё это продвигают элиты, которые высоко сидят, организуют телевизионное вещание, а сами при этом обладают иммунитетом.

И по мере того, как приближается рассмотрение дела Дерека Шовина** и начинает вырисовываться перспектива кровопролития, не забудьте о тех, кто оправдывал предыдущие месяцы насилия. Всё может повториться. Почему? Потому что вы это заслужили: вы — расисты.

Дата выхода в эфир 10 марта 2021 года.



* Намёк на заявление Криса Куомо о том, что он не может освещать скандалы вокруг своего брата, губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (прим. ИноТВ).

** Полицейский, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда (прим. ИноТВ).