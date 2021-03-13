СБУ допросит каждого депутата VI созыва Рады по голосованию за ратификацию Харьковских соглашений – СНБО

13.03.2021, 2:04, Новости дня

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Служба безопасности Украины допросит всех народных депутатов, голосовавших за ратификацию Харьковских соглашений, в рамках уголовного производства о вероятной госизмене со стороны должностных лиц органов государственной власти Украины в 2008–2010 годах.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал вечером 12 марта в ходе программы “Свобода слова Савика Шустера”, которая транслировалась на канале “Украина” и You-Tube-канале Shuster online.

“Перечень лиц, которые голосовали, всем известен. Их всех уже опубликовали в СМИ. После того, как будут исследованы все эти вещи, вы поймете, что будет происходить. Не только депутаты, но и министры, которые поставили подпись, все это завизировали, – они так же будут отвечать, на основании чего это сделали. СБУ сегодня открыла уголовное производство. Сегодня начался этот процесс. Служба безопасности будет в спокойном режиме работать. Каждый депутат будет допрошен в рамках уголовного производства, и, если будут выявлены нарушения, то обязательно будут соответствующие решения”, – сказал он.

В ходе программы нардеп от группы “За майбутнє” Игорь Палица отметил, что его карточка в день ратификации соглашений голосовала “за”, но его самого не было в парламенте и в Киеве. По словам нардепа, он тогда написал заявление, что он в тот день отсутствовал, и просил разобраться, почему его карточка голосовала. Палица сказал, что ответа на заявление не получил.

Данилов ответил, что в голос Палицы до сих пор считается как голос “за”.

“Поэтому мы говорим, что со всем этим нужно разбираться”, – подчеркнул он.

Секретарь СНБО рассказал, что на заседании 11 марта обсуждали ответственность не только депутатов, которые ратифицировали соглашения.

“Было выступление еще одного члена СНБО, который сказал, что все, кто причастен ко всем этим событиям – и не имеет значения – депутаты, заместители министров, министры – все, чьи подписи стоят под этими документами, должны нести ответственность”, – добавил Данилов.

Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в парламенте, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум. В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене.

Согласно соглашениям, Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое. Подписав соглашение под предлогом получения скидки на газ, Янукович искусственно создал предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на территории Украины, подчеркивали в Офисе генпрокурора.

11 марта Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений.

Согласно ст. 80 Конституции Украины, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма РФ денонсировала Харьковские соглашения.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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