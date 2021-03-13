Миннеаполис решил заплатить 27 млн долларов семье Джорджа Флойда

13.03.2021, 1:56, Новости дня

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В рамках иска со стороны семьи афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицейскими, власти Миннеаполиса выплатят 27 млн долларов компенсации, сообщают информационные агентства.

О сумме выплаты для урегулирования иска договорились на заседании городского совета. Адвокат семьи погибшего Бенджамин Крамп заявил, что «это наиболее крупная сумма, о возмещении которой удавалось договориться до начала судебного разбирательства по делу о смерти темнокожего», передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Иск был подан против города и четырех офицеров, участвовавших в аресте Флойда. Его родственники заявили, что гибель Флойда произошла, в том числе, из-за упущений в подготовке сотрудников полиции. Если бы иск рассматривал суд, городу розили потенциально намного большие штрафы, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.