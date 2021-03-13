BFM TV – «ешь ананасы!» — китайский запрет побудил тайваньцев поддержать местного производителя

13.03.2021, 1:20, Новости дня

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Введённый Китаем запрет на импорт ананасов из Тайваня мог стать катастрофой для сельхозпроизводителей острова, если бы не усилия местных жителей, передаёт BFM TV. Как передаёт телеканал, после известия о введении ограничения тайваньцы откликнулись на призыв властей есть больше ананасов, а рестораторы стали включать в своё меню новые блюда с этими фруктами. В результате, всего за четыре дня весь объём ананасов, предназначенный для экспорта в Китай, был реализован внутри страны.

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК, ведущий BFM TV: Привет всем! Как дела? Я выбрал песню Les аnanas Мориса Шевалье не потому, что хотел бы попробовать ананасов этим утром, а по очень серьёзной причине. Я расскажу вам об «ананасной войне». Перенесёмся в Китай, поскольку Китай с 1 марта запретил Тайваню импортировать ананасы — официально из-за содержащихся в них патогенных бактерий и риска для здоровья. Проблема, однако, в том, что на кону для Тайваня на сегодняшний день стоит экспорт 41 тысячи тонн ананасов. Посмотрите: 97 процентов всех выращиваемых в Тайване ананасов экспортируется в Китай.

Так вот, помимо заявлений с осуждением этого решения, тайваньские политики решили обратиться с масштабным призывом к населению. Взгляните, к примеру, на этот твит министра иностранных дел, который создал движение #FREEDOMPINEAPPLE — «Свободу ананасам». Я выбрал для вас ещё один твит — президента Тайваня. Посмотрите: она официально обратилась к жителям с просьбой есть ананасы. «В смузи, в пирожных, дольками на тарелке — ананасы прекрасны всегда. В общем, нужно поддержать сельхозпроизводителей.

И знаете что? Это сработало. В социальных сетях случился феноменальный флешмоб: все стали выкладывать фото ананасов, и за четыре дня — всего за четыре дня… Мне очень нравится этот Леонардо Ди-ананас… Итак, за четыре дня им удалось компенсировать потери. За четыре дня 41 тысяча тонн ананасов была реализована. Они запустили веб-сайт, а рестораторы в большинстве своём включили «режим командной игры»: теперь они кладут ананасы во всё.

СОТРУДНИК РЕСТОРАНА: Я слышал о запрете Китая на экспорт ананасов. Моё изначальное намерение — поддержать тайваньских производителей ананасов. Поэтому мы создали рецепт супа из лапши с говядиной и ананасами, чтобы предлагать его всем. Это скромный жест, который поможет привлечь внимание к важнейшей проблеме. Мы потратили три дня на то, чтобы опробовать блюдо, мы сделали десять попыток и, в конечном итоге нашли идеальное сочетание для нашего супа из лапши с говядиной и ананасами.

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Спорный рецепт. Как говорят в кулинарных передачах: «идёт с ананасом». Но в итоге Тайвань может сказать спасибо Китаю, поскольку это сработало, им удалось развернуть тенденцию в обратную сторону. Я хотел бы полностью закрыть тему ананасов сегодня утром, поэтому хочу напомнить вам вот это.

(На экране клип японского комедианта Пико Таро Рen-Pineapple-Apple-Pen.)

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Три года назад это видео японского комедианта стало самым просматриваемым в мире. Хочу, чтобы эта мелодия засела у вас в головах на весь день.

ВЕДУЩАЯ В СТУДИИ: Но пицца на ананасах — это нет, никогда.

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Ни в коем случае.

ВЕДУЩАЯ В СТУДИИ: Ой, наоборот!

(Смех в студии.)

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: А это тем более нет!

ВЕДУЩАЯ В СТУДИИ: Ананасы на пицце — никогда.

Дата выхода в эфир 11 марта 2021 года.