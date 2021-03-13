 

24 Horas – «вирус умрёт от чистоты вод Ганга» — в Индии, несмотря на пик заболеваемости, прошёл многолюдный религиозный фестиваль

13.03.2021, 1:20, Новости дня
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Несмотря на пик заболеваемости коронавирусом в стране, сотни тысяч индусов-паломников приняли участие в одном из самых многолюдных религиозных фестивалей — Кумбха-мела, передаёт Canal 24 Horas TV со ссылкой на данные индийских властей. Участники праздничных купаний заявили, что не боятся COVID-19. «Вирус умрёт от чистоты вод Ганга», — заявил один из паломников.

На фоне, как говорят власти, самого высокого пика заболеваемости за последние три месяца сотни тысяч индусов-паломников, не боясь заразиться коронавирусом, с раннего утра в четверг погружались в воды священной реки Ганг.

Согласно традиции, они таким образом очищают свои грехи и грехи своих предков за 88 поколений. Это приносит им богатство и плодовитость.

МУЖЧИНА: Нет, мы не боимся. Бояться нечего. Такова высшая истина. Наша мать, река Ганг, смывает всё нечистое, в том числе коронавирус.

Кумбха-мела — священный праздник кувшина — это один из самых важных и многолюдных религиозных фестивалей в мире. По данным полиции, к 9 часам утра в воды Ганга погрузились уже более двух миллионов человек. Как сообщали СМИ, от паломников для участия в празднестве требовалось представить отрицательный результат теста на COVID.

ПАЛОМНИК: Я ничего не боюсь. Вирус умрёт от чистоты вод Ганга. Но мы соблюдаем протокол безопасности: используем дезинфицирующие средства, маски.

Здесь в толпе присутствуют верующие, съехавшиеся со всей Индии, а также садху — аскеты и святые индусы, которые благословляют людей в толпе, совершают ритуал купания, возносят молитвы, занимаются медитацией и йогой.

Власти перенаправили уличное движение, чтобы избежать больших столпотворений — крайне непростая задача для страны с населением более 1,3 миллиарда человек.

Это паломничество совершают в четыре священных города раз в 12 лет. Празднование проводится в честь Шивы, одного из наиболее важных индуистских богов. Этот праздник также отмечают в Непале, Пакистане и других странах Юго-Восточной Азии.

Дата выхода в эфир 11 марта 2021 года.



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