Евродепутат – РФ и другие страны потратили $300 млн на подрыв демократии в ЕС

13.03.2021, 1:20, Новости дня

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Дезинформация, нацеленная против ЕС, поступает не только из России, но и из Китая, Ирана и стран Аравийского полуострова, заявил депутат Европарламента от Польши Рышард Чарнецкий. В беседе с Polskie Radio он рассказал, что согласно оценкам, РФ и третьи страны уже потратили $300 миллионов на вмешательство в демократические процессы в Евросоюзе и за его пределами, поэтому специальный комитет займётся созданием так называемого социального иммунитета против дезинформации.



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В Европарламенте готовится отчёт о внешнем вмешательстве в демократические процессы в ЕС. Над ним работает Специальный комитет по внешнему вмешательству во все демократические процессы в ЕС, включая дезинформацию. Координатор комитета, депутат Европарламента от польской партии «Право и справедливость» Рышард Чернецкий, в ходе пресс-конференции, организованной представительством Европарламента в Польше, заявил, что Европейский парламент уже принял резолюцию о внешнем вмешательстве в выборы в ЕС. Это стало ответом на растущую проблему дезинформации в демократических процессах, рассказывает Polskie Radio.

«Комиссия делает упор на враждебную пропаганду и финансирование политических партий. Под прицелом находится среди прочего финансирование ныне несуществующей итальянской партии «Северная Лига», которая преобразилась в «Лигу». Другая тема — это работа соцсетей. Среди вопросов, которыми мы занимаемся, также медиаобразование и распознавание так называемых фейковых новостей», — объяснил депутат Европарламента.

Он рассказал, что комитет также участвует в создании так называемого социального иммунитета против дезинформации. «Это неправда, что мы сосредотачиваемся исключительно на России. Мы также говорим о Китае, Иране и странах Аравийского полуострова… По оценкам, РФ и другие страны выделили более 300 миллионов долларов на вмешательство в демократические процессы в 33 странах ЕС и за пределами ЕС. В отчёте мы постараемся наглядно проиллюстрировать это внешнее вмешательство», — добавил он.

Специальный комитет по иностранному вмешательству во все демократические процессы в Европейском союзе, включая дезинформацию, был создан в сентябре прошлого года.

В связи с широким спектром полномочий и его важностью для функционирования всего ЕС 12-месячный мандат комитета был продлён до 18 месяцев, что позволит разработать и представить более полный, подробный и актуальный отчёт, отмечает радиостанция.

Ранее комитет посвящал свою работу анализу расследований, указывающих на нарушения в финансировании избирательных кампаний с участием нелегальных каналов и спонсоров из третьих стран, роль ИТ-компаний и социальных сетей в противодействии иностранному вмешательству. Он также исследует зависимость ЕС от иностранных технологий в цепочке поставок критически важной инфраструктуры, резюмирует Polskie Radio.