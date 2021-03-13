 

Арахамия припарковался на зебре у Офиса президента. Полиция его оштрафовала

13.03.2021, 1:14, Новости дня
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Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия 12 марта приехал в Офис президента Украины и припарковал машину на пешеходном переходе у светофора. Об этом в Facebook сообщил журналист “Схем” Михаил Ткач.

“Весна придет – парковаться будем”, – написал он и опубликовал фотографии авто Арахамии.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/3751600221576139

Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий позже написал в Facebook, что в медиа распространяли информацию о нарушении нардепом правил дорожного движения с намеком на то, что его не привлекут к ответственности из-за статуса.

“Патрульные полицейские отреагировали на это нарушение. Арахамию привлекли к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства. Административное постановление по ч. 3 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях было составлено и даже оплачено на месте с помощью электронного терминала”, – заявил Билошицкий.

Он опубликовал фото оплаченной квитанции.

“Патрульная полиция стоит на принципах равенства всех и каждого перед законом. Это правило остается незыблемым для нас, и я верю, что будет таким навсегда”, – подчеркнул начальник департамента.

https://www.facebook.com/Bilosh/posts/10223004891103278

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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