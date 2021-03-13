Кох: Венедиктов запустил шнягу про фээсбэшного “крота” в окружении Навального по просьбе своих кремлевских хозяев

13.03.2021, 1:14, Новости дня

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По поводу заявления [российского журналиста, главного редактора радиостанции “Эхо Москвы” Алексея] Венедиктова о том, что в ближайшем окружении [российского оппозиционера Алексея] Навального завелся фээсбэшный “крот”, который и помог “выманить” Алексея обратно в Россию с тем, чтобы в России его немедленно арестовали и посадили, хочу сказать следующее:

1. Я по-прежнему считаю возвращение Навального ошибкой, которая дорого будет стоить и ему самому и оппозиции в целом. Много уже писал об этом и сейчас не хочу повторяться.

2. Я не считаю, что в окружении Навального есть “крот”. В течении многих лет команда Навального делала блестящие фильмы-разоблачения кремлевских воров. Разумеется, эти фильмы были неприятным сюрпризом для их персонажей.

А то, что они были сюрпризом – очевидно вытекало из их реакции на эти фильмы: они всегда были совершенно не готовы к этим разоблачениям и выглядели растерянными и беспомощными.

Невозможно переоценить репутационный ущерб, который нанесла команда Навального Кремлю. Понятно, что если бы у Кремля были “источники” внутри этой команды, то власти бы подготовились к этим разоблачениям и как-то смягчили тот удар, который они получили в глазах общества.

Достаточно вспомнить реакцию Кремля на последний фильм про дворец [российского президента Владимира] Путина, чтобы понять: никакого “крота” внутри команды Навального у российских властей нет.

3. За последнее время мы видели много топорной работы российских спецслужб. Не хватит десятков страниц, чтобы перечислить все их провалы. Всем известно, что в российских спецслужбах сверху до низу работают тупые, малообразованные, алчные и криворукие свиньи, развращенные безнаказанностью и бесконтрольностью.

Такие люди не могут внедрить своего агента не то, что в команду Навального, но даже в коллектив ЖЭКа так, чтобы уже через пять минут всем не стало известно, что условный “тов. Иванов” – стукач. И мы с вами много раз в этом убеждались.

4. Исходя из вышеизложенного, несомненно, что г-н Венедиктов запустил в паблик эту шнягу про “крота” во-первых, по просьбе своих кремлевских хозяев (которых он стыдливо называет друзьями), а во-вторых, для того, чтобы посеять подозрения в команде Навального и вызвать внутри нее недоверие друг к другу.

Таким образом, г-н Венедиктов наглядно нам всем продемонстрировал, что он вольно или невольно сам является орудием в руках Кремля и его спецслужб. Что, впрочем, лично для меня, давно уже никакой не секрет.

Источник: Альфред Кох/ Facebook

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