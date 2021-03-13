 

YouTube удалил более 30 тыс. видео с недостоверной информацией о вакцинации от COVID-19

13.03.2021, 1:14, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

За последние шесть месяцев YouTube удалил более 30 тыс. видеороликов, в которых содержались ложные утверждения о вакцинах от коронавируса или информация, вводящая в заблуждение. Об этом 11 марта сообщил Axios со ссылкой на представителя YouTube Елену Эрнандес.

По информации издания, примерно 30% американцев сомневаются в необходимости вакцинации от COVID-19 или относятся к ним с подозрением. Их сомнения подогреваются ложью, которая распространяется в интернете, и теориями заговора.

В YouTube отметили, что удаленные видео содержали информацию, противоречащую экспертному мнению Всемирной организации здравоохранения о вакцинах.

С февраля 2020 года сервис видеохостинга удалил более 800 тыс. видеороликов, содержащих дезинформацию о коронавирусе.

По данным агентства Bloomberg, в мире на 12 марта сделали уже более 345 млн прививок от коронавируса. Лидерами по количеству введенных доз являются США, Китай и Евросоюз. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / В МИД РФ увидели нарушение базовых норм ВТО в ситуации с TikTok в США

15.08 / Обнаружен новый тип клеток вкусовых рецепторов

13.07 / «Турецкие авиалинии» объявили о возобновлении полетов в Россию

12.09 / Гражданский сверхзвуковой самолет проходит испытания

18.10 / Лидеров белорусской оппозиции выдвинули на Нобелевскую премию мира

26.06 / Политики и правозащитники: кризис из-за пандемии угрожает демократии

08.11 / Погибшая с Колтовым женщина оказалась не супругой телеведущего

06.02 / В Ингушетии угарным газом отравились семеро детей

23.11 / Саудовский король заявил о выполнении G20 обязательств по коронавирусу

02.03 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска