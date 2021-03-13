YouTube удалил более 30 тыс. видео с недостоверной информацией о вакцинации от COVID-19

13.03.2021, 1:14, Новости дня

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За последние шесть месяцев YouTube удалил более 30 тыс. видеороликов, в которых содержались ложные утверждения о вакцинах от коронавируса или информация, вводящая в заблуждение. Об этом 11 марта сообщил Axios со ссылкой на представителя YouTube Елену Эрнандес.

По информации издания, примерно 30% американцев сомневаются в необходимости вакцинации от COVID-19 или относятся к ним с подозрением. Их сомнения подогреваются ложью, которая распространяется в интернете, и теориями заговора.

В YouTube отметили, что удаленные видео содержали информацию, противоречащую экспертному мнению Всемирной организации здравоохранения о вакцинах.

С февраля 2020 года сервис видеохостинга удалил более 800 тыс. видеороликов, содержащих дезинформацию о коронавирусе.

По данным агентства Bloomberg, в мире на 12 марта сделали уже более 345 млн прививок от коронавируса. Лидерами по количеству введенных доз являются США, Китай и Евросоюз.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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