Арахамия о нарушении им ПДД: У меня нет оправданий
13.03.2021, 1:14,
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Глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, которая транслировалась на канале “Украина” и YouTube-канале Shuster online, извинился за нарушение Правил дорожного движения в Киеве.
Днем 12 марта журналист Михаил Ткач опубликовал фото, на котором видно, что Арахамия припарковал свою машину на пешеходном переходе под светофором у Офиса президента. Позже в тот же день первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что нардеп оплатил штраф за неправильную парковку.
Арахамия припарковался под светофором и знаком “Пешеходный переход”. Фото: Mykhailo Tkach / Facebook
Арахамия сказал, что из-за “немного недоскональной работы” коммунальщиков не увидел “зебру”.
“У меня нет оправданий. Як [езжу] как обычный человек, не пользуюсь [услугами] “государственного водителя”, который мне положен. Я пользуюсь своим автомобилем и сам всегда за рулем. Поэтому, как любой водитель, могу иногда нарушать. Когда нарушаю, конечно плачу штрафы. […] Был снег и я не видел совсем разметки. Там, где я парканулся, – оттуда как раз выезжал автомобиль. Я фактически стал на место, где был уже с нарушением [припаркован] автомобиль”, – добавил он.
В Facebook нардеп пообещал в следующий раз быть более внимательным.
https://www.facebook.com/david.braun.50951/posts/10208380535428417
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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