 

СБУ заблокировала схему изъятия из госсобственности земель порта “Южный” стоимостью около $2 млн

13.03.2021, 1:14, Новости дня
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Служба безопасности Украины разоблачила противоправную схему изъятия из государственной собственности земель прибрежного фонда порта “Южный” в Одесской области. Об этом 12 марта сообщил пресс-центр СБУ.

Из госсобственности были выведены причалы порта общей площадью 3,5 га оценочной стоимостью около $2 млн.

По версии следствия, злоумышленники, злоупотребляя служебным положением, хотели провести отчуждение земель вопреки требованиям земельного, водного и экологического законодательства. В сделке фигурируют должностные лица Госгеокадастра, органов местного самоуправления и субъекты хозяйствования.

На земельные участки наложен арест с целью их дальнейшего возвращения в госсобственность, отметили в спецслужбе.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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