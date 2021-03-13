45 стран призвали Россию освободить Алексея Навального

13.03.2021, 0:32, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Польша представила Совету ООН по правам человека в Женеве заявление 45 стран с призывом к РФ освободить оппозиционного политика Алексея Навального. Под заявлением подписались европейские страны, а также США, Австралия, Канада и Япония, передает Reuters.

«Мы призываем Российскую Федерацию к немедленному и безоговорочному освобождению Навального и всех незаконно или произвольно задержанных, в том числе за осуществление прав на свободу мирных собраний и объединений, свободу мнений и их выражения, а также свободу религии и убеждений», — говорится в совместном заявлении.

Согласно заявлению, страны также обеспокоены количеством арестов протестующих, которые выражали свою поддержку Навальному в разных городах России.

Постпред Великобритании при ООН Джулиан Брейтуэйт сказал, что позорно было посадить Навального, который был отравлен в прошлом году, в то время как нападение на политика так и не было расследовано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Роль Навального в назначении нового замдиректора ФСБ

Объясняет спецкор Ирек Муртазин: видео

По данным источников ТАСС, Навального доставили в ИК-2 в Покрове. Ранее его увезли в неизвестном направлении из СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области.

Политика задержали 17 января сразу после его возвращения из Германии, где он проходил лечение. 2 февраля ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом отбытого домашнего ареста он проведет в колонии около 2,5 года.

—