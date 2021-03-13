«Настоящий губернатор» — Мэтью Макконахи задумался о борьбе за пост главы Техаса

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13.03.2021, 0:30, Новости дня
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Звезда сериала «Настоящий детектив» Мэтью Макконахи признался, что всерьёз рассматривает возможность выставить свою кандидатуру на следующих губернаторских выборах в штате Техас. Примечательно, что ранее актёр уклонялся от прямого ответа на вопрос о своей возможной политической карьере, передаёт CNN.

Неужели актёр Мэтью Макконахи только что изменил своё мнение о возможной будущей политической карьере? Мелиса, он дал понять, что его может заинтересовать пост губернатора Техаса!

МЕЛИСА НОУЛЗ, корреспондент CNN: Ого! И он говорит так, словно ему это не безынтересно, что заметно отличается от его прошлых заявлений. Доброе утро, Робин.

Существует реальная возможность, что Мэтью Макконахи выставит свою кандидатуру в губернаторской гонке. Вот что он заявил во время недавнего подкаста из Хьюстона.

РАНИЯ МЭНКРИС, ведущая подкаста The Balanced Voice: Может ли ваша следующая роль лидера включать участие в губернаторской гонке этого самого штата? Мы были бы очень счастливы! Не отвечайте на этот вопрос, я его вам не задавала!

МЭТЬЮ МАККОНАХИ, американский актёр: Я вас понял. Такая возможность действительно рассматривается.

МЕЛИСА НОУЛЗ: «Действительно рассматривается»! 51-летний актёр родился на юго-западе Техаса. В прошлом году, отвечая на вопрос о возможном участии в выборах губернатора штата, он говорил, что это будет зависеть от многих людей.

МЭТЬЮ МАККОНАХИ: По мере продвижения по жизни примерил бы я на себя руководящие роли, которые позволили бы мне принести наибольшую пользу? С удовольствием! Я делаю это в любом случае.Так что, пока я занимаю такую позицию.

Он заявил это в эфире передачи The Late Show Стивена Колбера. Следующие выборы на эту должность, пост губернатора Техаса, состоятся в ноябре 2022 года.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 12 марта 2021 года.



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