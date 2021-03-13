 

NTD – в Финляндии представили еду будущего, созданную из воздуха

13.03.2021, 0:30, Новости дня
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Финские учёные создали из углерода, водорода, кислорода и азота шницель. Как передаёт NTD, по мнению специалистов, в будущем этим продуктом можно будет обеспечивать всё человечество. Компания Solar Foods получила почти €25 миллионов субсидий от государства и частных фондов и планирует вывести свою продукцию на рынок в начале 2023 года.

Директор финского стартапа Solar Foods Паси Вайникка пробует шницель, сделанный из воздуха. Его создали в лаборатории компании в Эспоо.

ПАЙСИ ВАЙНИККА, директор компании Solar Foods: Великолепно.

Этот продукт называется «солейн». Его делают в миниатюрном биореакторе из углерода, водорода, кислорода и азота. Из таких же элементов состоит белок. Учёные говорят, что процесс создания солейна похож на спиртовое брожение. В смесь из водорода, углекислого газа и микроэлементов помещают водородоокисляющие бактерии.

ПАЙСИ ВАЙНИККА: Но нашему микроорганизму не нужен сахар. Вместо него в ферментёр поступают маленькие пузырьки водорода и углекислого газа. Углекислый газ мы выделяем из атмосферы с помощью технологии под названием «прямой захват воздуха», а водород получаем, расщепляя воду электричеством.

Микроорганизмы производят продукт, который потом высушивают и превращают в муку. В ней содержатся жиры, углеводы и белок. Его в составе более 65 процентов. Мука по вкусу напоминает пшеничную. Её можно добавлять в различные продукты.

ПАЙСИ ВАЙНИККА: Солейн — это пищевой ингредиент. Сначала он будет играть роль обогащения белком продуктов растительного происхождения, таких как напитки и заменители мяса. Также его можно добавлять в молочные коктейли и йогурты. В такой еде не хватает аминокислот и белков.

Учёные говорят, что производство солейна полностью экологично. Электричество вырабатывают возобновляемые источники энергии. По мнению специалистов, в будущем этим продуктом можно будет обеспечивать всё человечество.

Компания Solar Foods получила почти 25 миллионов евро субсидий от государства и частных фондов. Она планирует вывести свою продукцию на рынок в начале 2023 года.

Дата выхода в эфир 12 марта 2021 года. 



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