Британский журналист – обвинив королеву в расизме, Меган и Гарри раскрыли гигантский ящик Пандоры

13.03.2021, 0:30, Новости дня

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Своим недавним интервью Опре Уинфри принц Гарри и Меган Маркл нанесли серьёзный ущерб имиджу Елизаветы II и её семьи. Такое мнение в эфире Fox News высказал журналист Ричард Майнердс. По его словам, британская королева не может быть расисткой, потому что уже на протяжении почти 50 лет она возглавляет Содружество наций, в которое преимущественно входят страны с темнокожим и азиатским населением.

С нами на связи обозреватель Montecito Journal, который освещает жизнь королевской семьи на протяжении почти 50 лет, а теперь живёт по соседству с принцем Гарри и Меган Маркл, Ричард Майнердс. Рады вас видеть сегодня, Ричард. Что вы обо всём этом думаете, сэр?

РИЧАРД МАЙНЕРДС, колумнист Montecito Journal: Что ж, они (Меган и Гарри. — ИноТВ) открыли огромный ящик Пандоры. Но я должен сразу признаться: я не считаю королевскую семью расистской.

Не стоит забывать, что на протяжении почти полвека королева возглавляет Содружество наций, которое включает множество стран в разных уголках света с колониальных времён. И большинство людей, живущих на этих территориях, — темнокожие или азиаты.

Так что королева ни в коем случае не расистка. И я полагаю, что в целом королевская семья ни в коей мере не является расистской, о чём сегодня утром в Лондоне заявил принц Уильям.

Я думаю, что всё началось после рождения ребёнка. Люди начали интересоваться, на кого он похож — на папу или маму. Кого он напоминает своими волосами, чертами лица. И, очевидно, что его мать — метиска, а отец — Гарри, поэтому людям хотелось знать, какого цвета его кожа.

На мой взгляд, в этом не было ничего расистского. Просто общие вопросы о будущем ребёнка. Например, кто-то сказал: «Как вы думаете, у него глаза отца или волосы его матери?». Что-нибудь подобное. И теперь, как мне кажется, всё раздули до невероятных размеров и нанесли серьёзный урон королевской семье, которая вне себя от гнева из-за происходящего.

В итоге мы получаем историю о двух странах. В США, разумеется, очень сочувствуют Гарри и Меган. А в Британии, естественно, возмущаются тем, как Меган и Гарри обрушились с критикой на монарха и остальную королевскую семью.

Сейчас, конечно, принц Филип восстанавливается после операции на сердце. И, как мы надеемся, он отметит своё столетие в июне. Самой королеве в следующем месяце исполняется 95. И она ни разу не ошибалась во время своего правления.

Дата выхода в эфир 12 марта 2021 года.