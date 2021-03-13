 

N-TV – немецкому депутату пришлось оправдываться за день рождения без маски

13.03.2021, 0:30, Новости дня
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Депутат от партии ХДС Клаус-Петер Вилш оказался в центре скандала, после того как в СМИ появилось видео с его дня рождения, пишет N-TV. На кадрах видно, что никто из гостей не носит маску и не соблюдает социальную дистанцию. Сам политик заявил, что праздник не нарушал правил, установленных в федеральной земле Гессен.


Reuters

Депутат немецкого бундестага от партии ХДС Клаус-Петер Вилш попал под огонь критики из-за несоблюдения антикоронавирусных мер предосторожности, пишет N-TV.

28 февраля Вилш отмечал свой 60-й день рождения вместе с семьёй; при этом на празднике не было масок и не соблюдалась социальная дистанция. Это установили с помощью видео, снятого братом Вилша и попавшего в СМИ федеральной земли Гессен. Сам политик заявил, что мероприятие не нарушало никаких правил, действовавших на тот момент на территории Гессена, где Вилш и отмечал день рождения.

По словам политика, вначале на празднике присутствовала только его семья. Позднее к ним присоединилась ещё одна семья его друзей. Вилш ещё раз подчеркнул, что, согласно действующим в Гессене коронавирусным правилам, нарушений не было, но выразил сожаление, что «не соответствовал необходимости подавать пример». Как отмечает издание, в Гессене частные встречи и вправду не запрещены: есть лишь рекомендации проводить встречи только с одним представителем другого домохозяйства.

Как пишет N-TV, гессенские медиа сообщили о том, что Вилш пожаловался на кампанию против себя. По его словам, видео того, как он празднует день рождения, попало в СМИ через молодёжное объединение ХДС Junge Union. Между тем, появились сомнения в версии Вилша, утверждавшего, что на празднике были только члены его семьи и ещё одна семья друзей, поскольку на видео распознали бывшего председателя объединения Werteunion Себастьяна Райхсманна, двух членов Junge Union и сотрудницу Вилша. Таким образом, в празднике участвовали люди из нескольких домохозяйств.

Своё отношение к инциденту высказал премьер земли Гессен Фолькер Буфье, пишет N-TV. «Я исхожу из того, что нужно придерживаться предписаний и важных рекомендаций. От публичных персон, особенно от депутатов, я ожидаю соответствия функции подавать пример», — приводит издание слова политика.



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