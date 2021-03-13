Capital – «не согласны на американскую опеку над Европой» — французские военные выступили против нового проекта развития НАТО

13.03.2021, 0:30, Новости дня

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В открытом письме генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу несколько высокопоставленных французских военных выступили против проекта «НАТО-2030», который, по их мнению, ослабляет суверенитет Франции и преувеличивает опасность РФ для блока, пишет Capital. Новый проект развития НАТО призван втянуть европейцев в ненужное противостояние с Китаем, уверены эксперты. Кроме того, принятие этой доктрины превратит военный блок в политическую организацию, главенствовать в которой будут США, полагают авторы письма.



Reuters

В открытом письме генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу несколько высокопоставленных французских военных из Межармейского аналитического центра выступили против проекта «НАТО-2030», который, по их мнению, ослабляет суверенитет Франции, пишет Capital. Авторы письма, текст которого издание приводит полностью, напоминают, что 18 февраля 2021 года генеральному секретарю НАТО было представлено исследование под названием «НАТО-2030», подготовленное по запросу Столтенберга, с описанием того, какими должны быть миссии НАТО на ближайшие десять лет. Из документа следует, что ориентация блока «основана на парадигме двойной угрозы: одна из них российская, представленная как действующая сегодня, другая — китайская, потенциальная и грядущая».

Как отмечают французские военные, из этого анализа вытекают две основные линии применения силы: во-первых, это противодействие европейцев мировому господству Китая в обмен на американскую защиту Европы от нависшей над ней российской угрозы, во-вторых, обход правила консенсуса членов блока. Как утверждают авторы письма, этот манёвр планируется осуществлять несколькими способами: с помощью операций, проводимых коалициями добровольцев, принятия решений, не требующих общего согласия, и, прежде всего, делегирования полномочий Верховному Главнокомандующему союзными силами в Европе — американскому генералу — в целях повышения эффективности и ускорения процесса принятия решений.

Очевидно, что проект «НАТО-2030» создаёт и поддерживает дезинформацию о российской угрозе, которая используется в качестве инструмента, для того чтобы заставить европейских союзников поддержать США в борьбе с Китаем за мировую гегемонию, убеждены подписанты письма. Прежде чем рассматривать возможность будущего, предложенного НАТО на период до 2030 года, авторы предлагают председателю Североатлантического блока проанализировать причины и реальность российской угрозы, предлагая для этого несколько исторических напоминаний.

Как подчёркивают военные, именно НАТО с 1990-х годов «форсированным маршем» начало расширение на восток, несмотря на заверения, данные РФ в 1991 году при подписании Московского договора, и из года в год приближало свои вооружённые силы к границам России, пользуясь распадом бывшего СССР. Кроме того, именно НАТО без санкции ООН бомбило Сербию в течение 78 дней и инициировало, вопреки нормам международного права, создание независимого Косово, отобрав часть территории у суверенного государства во имя права народов на самоопределение, «тем самым унизив Россию через её сербских союзников», напоминают авторы.

Именно НАТО в 2008 году отказалось от предложенного Россией нового «Пакта о европейской безопасности», направленного на урегулирование нерешённых конфликтов на востоке Европы (Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия), в обмен на определённый нейтралитет Грузии, Украины, Молдавии. «И именно в том же завоевательном духе, который воспринимается Россией как настоящее удушение», в 2010 году было принято решение поощрять серьёзные беспорядки в ходе госпереворота на Украине с целью продолжения политики сближения Украины с НАТО, считают эксперты.

НАТО также заверило Россию, что объекты системы ПРО, развёрнутые у её границ, ни в коем случае не могут быть превращены в наступательные объекты против её ближайшей территории, «забыв уточнить», что на самом деле пусковые установки для ракет ПРО могут также использоваться для обстрела российской территории ракетами Tomahawk в явном противоречии с договором РСМД, который ещё действовал на момент их развёртывания.

Таким образом, потенциальная угроза ударному потенциалу РФ серьёзно подорвала стратегический баланс сил между США и Россией, заставив Москву приостановить любое сотрудничество с Советом РФ — НАТО в конце 2013 года — ещё до «крымского дела» 2014 года, которое затем будет использовано НАТО для обоснования необходимости защиты Европы от новой «российской угрозы», напоминают авторы послания.

Как отмечают военные, после 20 лет «постоянных усилий НАТО по воссозданию «русского врага», необходимого для выживания теоретически чисто оборонительной организации, РФ в конечном итоге напряглась и стала искать на Востоке сотрудничества, в котором ей отказывал Запад».

«Но нет, господин генеральный секретарь, сегодня, несмотря на все ваши усилия,Россия с её военным бюджетом в 70 миллиардов евро ( который едва ли вдвое больше, чем у Франции), не представляет угрозы для НАТО с её 1 триллионом евро, в котором доля всех европейских стран альянса составляет 250 миллиардов евро!» — говорится в заявлении.

Как и следовало ожидать, с первых же строк становится очевидным, что этот документ не предвещает ничего хорошего для стратегической независимости Европы, поскольку его цель явно в том, чтобы «прибрать к рукам» европейских союзников, которые только начали представлять себе крохи европейской автономии, пишут эксперты.

«Вы не только планируете превратить НАТО, изначально оборонительный союз, созданный для защиты Европы от врага, которого больше нет, в наступательный союз против врага, которого для Европы не существует… этот доклад идёт дальше, прямо к созданию организации, ориентированной на мировую политику, которая будет иметь преимущество над любой другой международной организацией», — обращаются французские военные к генсеку НАТО.

Согласно проекту «НАТО-2030», организация должна ввести практику согласований между союзниками перед заседаниями других международных организаций (ООН, G20 и так далее), «что в переводе означает «прийти и получить инструкции накануне», отмечают авторы. Кроме того, документ предлагает НАТО обзавестись «влиятельным политическим измерением», создать в рамках существующих структур более организованный механизм формирования коалиций, чтобы союзники могли проводить новые операции под флагом НАТО, даже если не все из них хотели бы участвовать в возможной миссии и укрепить связи со странами Азии.

«Нет, господин генеральный секретарь! Надо остановить этот бешеный поезд, пока не поздно! Франция, со своей стороны, в соответствии с принципами, изложенными более полувека назад генералом де Голлем, не могла бы, не потерпев серьёзного поражения, поддаться на это предприятие, представляющее собой авантюрное согласие на американскую опеку над Европой», — предупреждают авторы письма.