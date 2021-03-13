 

Зеленский: Логично разобраться, кто и как создал условия для оккупации Крыма

13.03.2021, 0:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинские правоохранители разберутся в том, кто и как создал условия для оккупации Россией Крыма. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 12 марта в Facebоok.

“Когда мы говорим о деоккупации, логично также разобраться: кто и как создал условия для оккупации? И речь не только о 2014-м, но и о принятии так называемых Харьковских соглашений”, – сказал он.

11 марта Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений.

СБУ 12 марта открыло уголовное производство по факту совершения должностными лицами органов госвласти государственной измены в 2008–2010 годах.

Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в парламенте, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум. В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене. 

Согласно соглашениям, Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое. Подписав соглашение под предлогом получения скидки на газ, Янукович искусственно создал предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на территории Украины, подчеркивали в Офисе генпрокурора. 

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма РФ денонсировала Харьковские соглашения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Лерос заявил, что на допросе в ГБР ему задавали вопросы, которые не касаются расследуемого дела

26.06 / Эксперт: Лобков целенаправленно и намеренно нарушил закон

18.01 / В Офисе президента Украины назвали дату проведения саммита Крымской платформы

05.12 / Тихановская написала письмо папе Римскому

04.09 / Пожары в Харьковской области. Объявлена чрезвычайная ситуация

12.12 / В акциях протеста во Франции приняли участие свыше 26 тыс. человек

09.10 / Рабинович: Как путинская ОПГ поступит с Навальным, чтобы не пустить его в Россию? Откроют какое-нибудь уголовное дело

22.02 / Свитолина осталась пятой ракеткой мира, Ястремская опустилась в рейтинге WTA

03.01 / Число жертв коронавируса в США превысило 350 тыс. человек

18.12 / Григорьев-Аполлонов переболел COVID-19 и бросил курить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска