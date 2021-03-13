Зеленский: Логично разобраться, кто и как создал условия для оккупации Крыма

13.03.2021, 0:24, Новости дня

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Украинские правоохранители разберутся в том, кто и как создал условия для оккупации Россией Крыма. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 12 марта в Facebоok.

“Когда мы говорим о деоккупации, логично также разобраться: кто и как создал условия для оккупации? И речь не только о 2014-м, но и о принятии так называемых Харьковских соглашений”, – сказал он.

11 марта Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений.

СБУ 12 марта открыло уголовное производство по факту совершения должностными лицами органов госвласти государственной измены в 2008–2010 годах.

Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в парламенте, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум. В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене.

Согласно соглашениям, Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое. Подписав соглашение под предлогом получения скидки на газ, Янукович искусственно создал предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на территории Украины, подчеркивали в Офисе генпрокурора.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма РФ денонсировала Харьковские соглашения.

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