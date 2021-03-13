 

Умер бывший пресс-секретарь Чорновола Дмитрий Понамарчук

13.03.2021, 0:24, Новости дня
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Ночью 12 марта умер журналист, пресс-секретарь погибшего в 1999 году украинского государственного деятеля Вячеслава Чорновила – Дмитрий Понамарчук. Об этом сообщила мать его сына Елена Бондаренко на странице в Facebook.

“Во время длительной болезни Дмитрия ним ухаживал Слава. Поддержать Славка можно через страницу/мессенджер Дмитрия и по телефону 095 21 96 027. Славе нужна поддержка. Дмитрию светлая память”, – заявила она.

https://www.facebook.com/Ponamarchuk/posts/4011886748832719

Последний год Понамарчук не вел свою страницу в Facebook.

В октябре 2020 года он писал, что лечится от тяжелой болезни.

“Письма мне читает сын, буду отвечать всем. Мой мобильный пока в ремонте. Пусть всем везет”, – заявлял он.

https://www.facebook.com/Ponamarchuk/posts/3568876009800464

Дмитрий Понамарчук родился 13 июля 1962 в Донецке. Он был активным участником национально-освободительной борьбы за независимость и демократическое устройство Украины, а также борцом за независимость Украины в ХХ веке, участником национально-освободительной борьбы 1917 – 1920 годов.

С 1991 до 1999 года работал пресс-секретарем Черновола. С 2010 года – руководитель пресс-центра тогдашнего кандидата в президенты Украины Виктора Януковича.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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