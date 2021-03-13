“До следующих заседаний СНБО”. Зеленский заявил, что для защиты интересов Украины в мотивации от западных партнеров не нуждается

13.03.2021, 0:24, Новости дня

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12 марта президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором подвел итоги последних нескольких заседаний Совета национальной безопасности и обороны Украины. Обращение опубликовано в Facebоok.

Он перечислил решения, принятые СНБО за последний месяц и анонсировал новые.

“Все это – далеко не полный перечень шагов, предпринятых государством в последнее время. И далеко не окончательный список мер, которые будут приняты государством в недалеком будущем”, – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что решения были приняты для защиты интересов Украины “согласно нашему долгу, а не потому, что кто-то нам позвонил”.

“Для защиты интересов Украины мне достаточно двух вещей. Первая – 25 января 1978 года. День, когда я родился в этой стране, на нашей украинской земле. Вторая – 20 мая 2019 года, когда я поклялся защищать нашу Украину всеми своими действиями. В дополнительных мотивациях, в частности от наших партнеров, я не нуждаюсь. В поддержке – да. И за нее мы всегда будем благодарны”, – сказал президент.

Он отметил, что Украина может самостоятельно принимать решения, чтобы себя защитить и восстановить справедливость.

“Может. Хочет. И будет. А тем, кто еще в этом сомневается… До очередных заседаний Совета национальной безопасности и обороны. Слава Украине!”, – резюмировал Зеленский.

Зеленский в своем обращении заявил, что Украина “дает сдачи всем, кто наносил по ней удары”, и сказал, что в стране “заблокировали дезинформационные батальоны, атаковавшие украинцев залпами лжи”. Кроме того, президент заявил о поддержке санкций США против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и борьбе с олигархами, а также упрекнул пятого президента Петра Порошенко, что он не ввел санкции против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука.

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