СБУ расследует ратификацию Харьковских соглашений, Зеленский одобрил повышение штрафов за нарушение ПДД и записал обращение к олигархам. Главное за день

13.03.2021, 0:24, Новости дня

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СБУ выполняет поручения СНБО

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту совершения должностными лицами органов госвласти государственной измены в 2008–2010 годах. СБУ расследует обстоятельства подписания и ратификации Харьковских соглашений, которыми срок пребывания Черноморского флота России на территории Украины продлили до 2042 года.

Соответствующее поручение Совет национальной безопасности дал СБУ накануне.

Бывший глава Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук отметил, что согласно Конституции, народных депутатов нельзя привлечь к уголовной ответственности за голосование в парламенте, если оно происходило по их собственным убеждениям.

Кроме того, СБУ начала расследование из-за действий должностных лиц ПАО “Донецкоблгаз”, которые привели к отключению 58 котельных на Донбассе. Следователи установили, что контролирует компанию гражданин Украины, проживающий в РФ. СМИ писали, что это может быть беглый украинский бизнесмен Сергей Курченко.

Данилов говорил, что “Донецкоблгаз” могут вернуть в госсобственность. В СБУ компанию назвали объектом, имеющим важное народнохозяйственное и оборонное значение.

Видеообращение Зеленского: Украина дает сдачи

Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта обнародовал видеообращение, в котором подвел итоги последних нескольких заседаний СНБО и обратился к олигархам и народу страны.

В частности, он говорил о пакетах санкций против трех телеканалов – ZIK, NewsOne и “112 Украина”, против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения, против двух российских банков.

“Я простым языком поясню, что именно происходит. Кратко я бы описал это тремя словами: Украина дает сдачи. Сдачи всем, кто долгие годы наносил ей удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного – справедливости, которая долгие годы для людей была чем-то мифическим”, – сказал Зеленский.

Кроме того, президент заявил о поддержке ограничений, которые США ввели против украинского бизнесмена Игоря Коломойского, говорил о борьбе с олигархами, а также упрекнул пятого президента Петра Порошенко, что он не ввел санкций против Медведчука.

Штрафы за нетрезвое вождение

Зеленский сегодня подписал несколько законов, принятых Верховной Радой. Среди них закон, предусматривающий усиление ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

За управление автомобилем в нетрезвом виде штрафы устанавливаются в размере от 17 тыс. грн о 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет. Штраф за превышение скорости вырастет до 1700 грн, за управление транспортом без прав –- до 20 400 грн (за повторное нарушение в течение года штраф в два раза больше).

Полиция решила проверить Буковель

Нацполиция днем 12 марта начала проверку горнолыжного курорта Буковель в Ивано-Франковской области, правоохранители приостановили работу части подъемников. Проверку решили провести, так как “поступили многочисленные жалобы на нарушение карантинных требований”, заявили в полиции.

Курорт с полуночи закроется на карантин. Регион находится в “красной” зоне эпидемического зонирования.

Евросоюз продлил антироссийские санкции

Европейский союз на пол года, до 15 сентября, продлил санкции против юридических и физических лиц из России, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ограничения ЕС против Российской Федерации должны оставаться в силе до прекращения агрессии в отношении Украины.

ВОЗ одобрила четвертую вакцину от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения внесла вакцину от COVID-19, разработанную Janssen (Johnson & Johnson), в список безопасных и эффективных средств экстренной помощи против коронавируса. Это четвертый препарат, одобренный ВОЗ.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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