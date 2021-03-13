 

Внебрачная дочь Леонида Агутина отмечает 25-летие: что известно об отпрыске звезды

13.03.2021, 0:22, Разное
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Первенца Леониду Агутину родила балерина Мария Воробьева.
Певец и танцовщица познакомились в 1994 году во Франции и несколько лет поддерживали
отношения на расстоянии. Полина появилась на свет 1996 году.

Артист, который к тому моменту уже имел опыт неудачного
супружества, вести балерину в ЗАГС не хотел. Отцовство не входило в планы
Агутина. Вокалист в те годы был сосредоточен на собственной карьере. Мария вписала
Леонида в свидетельство о рождении девочки, но дала ей свою фамилию.

Настоящей любовью Марии Воробьевой стал уроженец Италии. Именно
этого мужчину Полина считала своим отцом. Некоторое время наследница Агутина
жила на родине отчима, а затем вместе с семьей переехала во Францию. Леонид о
дочери не забывал. Он исправно платил алименты, однако видеться с отпрыском
часто ему не удавалось.

Полина была достаточно взрослой, когда впервые познакомилась
с единокровной сестрой Елизаветой. Леонид очень обрадовался, узнав, что его
дочки поладили. Певец хотел, чтобы дети поддерживали связь.

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Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid)

В одном из интервью Агутин делился, что старшая дочь
унаследовала его любовь к музыке. Девушка выросла без замашек “золотой молодежи”.
Полина говорит на нескольких языках и связала свою жизнь с юриспруденцией.

В 2014 году дочь вокалиста познакомилась с возлюбленным – французом Жуаном Битегом. Первая встреча молодых людей состоялась
в Лионе, на учебе. Леонид Агутин готов к тому, что скоро, возможно, станет
дедушкой.

В честь 25-летия чада артист опубликовал в личном “Инстаграм” трогательный пост. Леонид признался, что гордится Полиной. Он восхищается умом,
красотой и добротой наследницы. Агутин чувствует связь с дочкой и очень
опечален тем, что слишком мало времени
с ней проводит.

Напомним, в браке с коллегой по цеху Анжеликой Варум у
артиста родилась вторая дочь – Елизавета Варум. Девочка появилась на свет 9
февраля 1999 года. С 2003 года этот отпрыск Леонида Агутина живет в Майами. У
Елизаветы есть собственная музыкальная группа.



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