Внебрачная дочь Леонида Агутина отмечает 25-летие: что известно об отпрыске звезды

13.03.2021, 0:22, Разное

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Первенца Леониду Агутину родила балерина Мария Воробьева.

Певец и танцовщица познакомились в 1994 году во Франции и несколько лет поддерживали

отношения на расстоянии. Полина появилась на свет 1996 году.

Артист, который к тому моменту уже имел опыт неудачного

супружества, вести балерину в ЗАГС не хотел. Отцовство не входило в планы

Агутина. Вокалист в те годы был сосредоточен на собственной карьере. Мария вписала

Леонида в свидетельство о рождении девочки, но дала ей свою фамилию.

Настоящей любовью Марии Воробьевой стал уроженец Италии. Именно

этого мужчину Полина считала своим отцом. Некоторое время наследница Агутина

жила на родине отчима, а затем вместе с семьей переехала во Францию. Леонид о

дочери не забывал. Он исправно платил алименты, однако видеться с отпрыском

часто ему не удавалось.

Полина была достаточно взрослой, когда впервые познакомилась

с единокровной сестрой Елизаветой. Леонид очень обрадовался, узнав, что его

дочки поладили. Певец хотел, чтобы дети поддерживали связь.

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Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid)

В одном из интервью Агутин делился, что старшая дочь

унаследовала его любовь к музыке. Девушка выросла без замашек “золотой молодежи”.

Полина говорит на нескольких языках и связала свою жизнь с юриспруденцией.

В 2014 году дочь вокалиста познакомилась с возлюбленным – французом Жуаном Битегом. Первая встреча молодых людей состоялась

в Лионе, на учебе. Леонид Агутин готов к тому, что скоро, возможно, станет

дедушкой.

В честь 25-летия чада артист опубликовал в личном “Инстаграм” трогательный пост. Леонид признался, что гордится Полиной. Он восхищается умом,

красотой и добротой наследницы. Агутин чувствует связь с дочкой и очень

опечален тем, что слишком мало времени

с ней проводит.

Напомним, в браке с коллегой по цеху Анжеликой Варум у

артиста родилась вторая дочь – Елизавета Варум. Девочка появилась на свет 9

февраля 1999 года. С 2003 года этот отпрыск Леонида Агутина живет в Майами. У

Елизаветы есть собственная музыкальная группа.