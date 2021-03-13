 

Спортивный арбитраж не принял «Катюшу» в качестве замены гимна РФ на ОИ

13.03.2021, 0:16, Новости дня
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Российский запрос на использование композиции «Катюша» в качестве замены государственного гимна на Олимпийских играх в Токио и в Пекине отклонен Спортивным арбитражным судом (CAS), сообщают СМИ.

Как пишет Insidethegames, CAS подтвердил, что «был сделан запрос на разъяснение части, в которой говорилось, что «российский государственный гимн (либо любой гимн, связанный с Россией) не должен официально исполняться или петься на каком-либо официальном мероприятии». Комиссия CAS решила, что под определение «любой гимн, связанный с Россией» попадает и «Катюша» – в качестве гимна запрещено использовать «любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее».

В CAS отметили, что в РФ «Катюша» считается «патриотической песней, в которой содержится призыв к солдатам защищать Родину». Указывается, что «решение о том, какой гимн использовать российской команде на Олимпийских играх, будет принимать Международный олимпийский комитет, а не Россия», передает РИА «Новости».

В феврале Олимпийский комитет России направил в Международный олимпийский комитет предложение использовать вместо гимна РФ на Олимпийских играх композицию «Катюша». В декабре CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до конца 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады. При этом CAS смягчил санкции Всемирного антидопингового агентства, сократив срок наказания в два раза.



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