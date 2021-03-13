Зеленский обещал бороться с «олигархическим классом»

13.03.2021, 0:16, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении бороться с «олигархическим классом», который «создает монополии» и «контролирует СМИ».

В видеообращении к украинцам по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины Зеленский заявил, что собирается «вернуть на Украину справедливость». Он сказал, что власти «четко видят разницу между понятиями «большой бизнес» и «олигархический класс». По его словам, «фамилии здесь не имеют никакого значения: Коломойский или Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или кто-либо другой».

«Важно одно: ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и в дальнейшем создавать монополии, контролировать средства массовой информации, влиять на депутатов и других государственных служащих», – приводит ТАСС слова Зеленского, который заявил, что «первое поддерживается, а второе заканчивается».

Президент Украины утверждает, что ему не нужна дополнительная мотивация от международных партнеров. По его словам, страна «может самостоятельно принимать решения, чтобы себя защитить и восстановить справедливость». Он отметил, что последними решениями СНБО, которые касались санкций, стали ограничения против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, связанных с ним компаний, оппозиционных телеканалов и ряда других лиц и предприятий. По словам президента, Украина «дает сдачи всем тем, кто долгие годы наносил удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и справедливости».