Мнение: Охота на Навального?

13.03.2021, 0:10, Разное

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Сперва Навального тайно вывезли из «Матросской тишины». Через некоторые время он обнаружился в СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области.

Сегодня выяснилось, что и из «Кольчугино» Навальный тоже «убыл». В неизвестном направлении. Во всяком случае, адвокаты не смогли попасть к своему подзащитному. И не смогли выяснить, куда его увезли.

Недоумеваю, зачем прячут Навального? Он же «никому не интересен»? Или у тех, кто прячет Навального, появилась инфа, что какие-то негодяи ведут охоту на Навального. Вот и прячут парня, чтобы его не нашли «охотники»?

Иного разумного объяснения, почему прячут Навального, у меня нет. А какие еще могут быть версии, почему прячут Навального?

Фотография Алексея Навального отсюда

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