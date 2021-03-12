В Европу по «зеленым паспортам»?

12.03.2021, 23:42, Разное

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Проблемы вакцинации против ковида в странах Евросоюза.

Самый большой в Бельгии центр вакцинации в выставочном центре «Хейзель» у северной окраины Брюсселя работает с 16 февраля, а самый первый, в офисном комплексе «Пашеко», открылся 2 февраля. Пока в «столице Европы» их только два. В течение двух следующих недель обещают открыть еще семь менее крупных. Совокупная пропускная способность — 375 тысяч человек в месяц на город-миллионник. К 11 марта первую прививку от COVID-19 получили 4,6% жителей бельгийской столицы старше 18 лет, а по всей стране вместе с провинциями — 7,20%. Эти цифры показывают состояние вакцинации в обычной западноевропейской стране.

Она началась с опозданием на фоне еще не схлынувшей и тяжелой второй волны пандемии, второго локдауна и падения экономики. Комендантский час, закрытые рестораны, кафе, театры, административно ограниченный круг общения, даже близких родственников, закрытые границы. Не только разорение бизнеса, но и социальная усталость, депрессия, общественные протесты, часто не очень мирные… У властей и большинства жителей надежда на выход из этого состояния связана с массовым вакцинированием.

Сначала прививали приоритетные группы, в том числе обитателей и персонал домов престарелых, медработников, продавцов и полицейских, а 8 марта началась вакцинация других граждан. Строго по приглашениям, которые в начале недели разослали тем, кому за 80. Потом возрастной порог постепенно снижается, пока не будут привиты все желающие в группе старше 65. И только тогда придет очередь допенсионных возрастов. Примерно такая же схема во всех странах ЕС, который прошлым летом принял общую стратегию вакцинации против ковида.

Крупнейший в Бельгии центр вакцинации. Фото: ЕРА

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Пандемия застала Союз врасплох. Вспомним трагедию итальянского Бергамо, хаотическое закрытие шенгенских границ, нарушение транспортного сообщения.

Здравоохранение не относится к союзной компетенции, а находится в суверенном распоряжении государств-членов. А на нем сфокусировалась вся жизнь, оттеснив далеко на второй план другие области, в которых ЕС демонстрировал достоинства и выгоды. Появилась угроза пускай не полного развала Союза, но отбрасывания европейской интеграции на десятки лет назад.

Едва оправившись от шока, в Брюсселе и других европейских столицах решили преодолевать кризис сообща. Весной и в начале лета были приняты беспрецедентные решения по объединению ресурсов и совместному заимствованию на рынках денег для поддержки и восстановления экономики, кооперации в области здравоохранения.

Солидарность 27 стран ЕС стала очевидной в июне, когда наметилась перспектива глобальной гонки вакцин. Малые страны Союза были рады, что большие не стали играть в свою игру. А еще в январе 2020 года ЕС охватила паника, когда Германия заявила, что закупила для своего населения 30 млн доз вакцины BioNTech-Pfizer. Европейцы почувствовали риск того, что тяжеловес ЕС начнет вести сепаратные переговоры с фирмами. За ним последуют другие большие и богатые, а малые и бедные не выдержат конкуренции и попадут во второй сорт.

Лекарства и вакцины в мире в основном производят не государства, а фармацевтические компании, производства и лаборатории которых часто разбросаны по разным странам и национальную принадлежность которых уже порой трудно определить. Государству, пожалуй, кроме российского и китайского, надо вакцину купить. А перед этим тщательным образом проверить и сертифицировать.

Закрытый из-за пандемии ресторан в Брюсселе. Фото: ЕРА

Государства-члены ЕС договорились совместно заключить контракты на предварительную закупку вакцин.

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То есть евробюрократы в Брюсселе заключали контракты не сами по себе, а по соглашению с правительствами всех стран союза.

Из 150 компаний, которые предложили свои услуги, выбраны Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax и CureVac.

У этих шести производителей были зарезервированы и предоплачены 2,6 миллиарда доз, которых должно было хватить для прививок (в том числе двойных) 400 миллионам взрослых жителей ЕС и для бесплатного распределения небогатым странам, в основном через международную систему COVAX. Ее крупнейшим донором стал также ЕС, организовав с ООН всемирную кампанию по сбору средств.

Все государства ЕС, большие и малые, богатые и не очень, по условиям договора, гарантированно и одновременно получали одинаковое количество вакцин пропорционально численности их населения.

Российские производители в этом выборе ЕС, конечно, не участвовали, работали в своих закрытых лабораториях. О «Спутнике V» в мире узнали в конце августа и не от научного сообщества (публикация в The Lancet будет позднее), а от президента Владимира Путина, который сказал о ее регистрации еще до начала 3-й фазы клинических испытаний. Во-первых, уже сами по себе эти обстоятельства не послужили хорошей рекламой. Во-вторых,

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никудышные отношения между Москвой и Западом не способствовали доверию европейцев к российскому продукту.

К тому же, как они думали, у них и так было все в порядке.

Это потом у них пошло наперекосяк. Сначала Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) чрезмерно долго проводило процесс сертификации вакцин, прошедших 3-ю стадию испытаний. Бюрократическая система ЕС, которая требует согласования с профильными ведомствами всех 27 стран, переводов на их языки, не смогла сделать то, что в РФ делается политическим решением. Даже США опередили ЕС с вакцинацией. Даже Великобритания, вышедшая из ЕС, смогла пренебречь протоколами и начать вакцинацию на четыре недели раньше, чем на континенте.

Потом у фирм начались проблемы с производством. Pfizer в январе объявил, что не справляется с графиком поставок первого квартала, хотя его предприятия в Бельгии выполняли поставки за Ла-Манш. Правда, к концу квартала стал наверстывать. AstraZeneca заявила, что ее находящиеся в Великобритании предприятия не дадут в ЕС вакцину, пока не выполнят британские заказы. Мол, запасов не хватает. Хотя потом нашла партию вакцины, сделанной в Италии, для продажи в Австралию. Тут уж итальянцы не выпустили товар, воспользовавшись законом ЕС об ограничении экспорта вакцин, принятым под Новый год. Самим не хватает. А Еврокомиссия возбудила судебный иск против Великобритании, которая ввозит вакцину в Северную Ирландию, нарушая таможенное соглашение о прозрачной границе между ней и Ирландией. А при нехватке вакцины в Бельгии получилось так, что Израиль привился вакциной Pfizer, произведенной на его бельгийском предприятии этой компании. В общем, коммерческих и юридических проблем на рынке вакцин хватает.

Люди в очереди на вакцинацию в Германии. Фото: Reuters

«На первых порах мы все недооценили, что это значит, начав с нуля, произвести в короткий срок миллионы и миллионы доз. Мы недооценили все трудности в налаживании производственного процесса с достаточным количеством сырья и стабильными цепочками поставок», — признала в недавней беседе с группой журналистов глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В результате ЕС сильно отстал от намеченного графика вакцинации. В нетерпении несколько стран союза обратились к вакцинам, которые еще не сертифицированы в ЕС.

Например, Венгрия, которая начала использовать российскую вакцину в прошлом месяце. Чехия и Словакия, принявшие в марте катастрофический удар ковида, также разместили заказы из России. В случае Венгрии, считают знакомые дипломаты в Брюсселе, это был чисто политический и провокационный шаг, учитывая репутацию премьера Виктора Орбана как «хулигана» ЕС. К слову, сам Орбан разместил в Facebook, как ему колют китайскую вакцину Sinopharm. Братислава и Прага столкнулись действительно с чрезвычайными ситуациями. В Словакии было зарегистрировано около 100 смертей от ковида в день. Словакия и Чехия получат по сотне тысяч дополнительных доз через механизм чрезвычайной помощи ЕС.

Кроме них, также Австрия, Дания и Польша заявили, что ищут помощи у других мировых держав в попытке ускорить свои кампании вакцинации. Эти заявления связывают с усталостью от ковидных ограничений и предстоящими выборами.

«Поддержка европейской стратегии очевидна», — сказал официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. — Я не слышал, чтобы какая-либо из этих стран отказалась от европейской солидарности или своей доли вакцин (из портфеля ЕС)». По словам дипломатического источника 90% доз, которые они будут использовать, получат из этого предоплаченного портфеля. Даже получив европейский сертификат, российская вакцина может занять на рынке ЕС лишь небольшую нишу.

До зимних каникул на все наши вопросы о возможном применении в ЕС российской вакцины брюссельские чиновники отвечали стандартно: на рынок ЕС допускаются только вакцины, сертифицированные Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а российский производитель до сих пор не подавал заявки на сертификацию. Москва договоривалась с отдельными странами ЕС.

Юридически в странах ЕС не возбраняется применять российские, китайские и прочие вакцины без сертификации европейского регулятора. Достаточно разрешения национального. Но в таком случае вакцина не должна выходить за пределы данной страны.

Но вот такая заявка поступила, и 4 марта ЕМА сообщила, что начала изучение вакцины «Спутник V». Это основано на результатах клинических исследований, отмечается в пресс-релизе организации. Процесс проверки будет продолжаться до тех пор, пока не будет получено достаточных доказательств для обоснования официального разрешения к выходу на рынок. «Вакцина Sputnik V будет оцениваться в соответствии с европейскими стандартами эффективности, безопасности и качества», — говорится в документе. Обычно время между началом «непрерывного обзора» и разрешением составляет от двух до четырех месяцев.

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Но Еврокомиссия заявила, что никаких переговоров о закупке доз российской вакцины не ведет и ее одобрение не повлияет на положение дел.

«Сам факт того, что вакцина одобрена на европейском уровне <…>, не означает, что у Комиссии будет обязательство включать ее в наш портфель», — сказал Мамер.

Вне всяких сомнений, проблема использования российской вакцины в ЕС политизирована. Любой комментарий, любое движение вызывают острую или болезненную реакцию. В прошлое воскресенье настоящий политических скандал вспыхнул вокруг слов председателя правления EMA Кристы Виртумер-Хох, за которые Кремль потребовал официального извинения.

«Это немного похоже на русскую рулетку, — сказала она, излишне образно отвечая на вопрос австрийского телеканала ORF. — На данный момент у нас нет данных о побочных эффектах у вакцинированных людей». И предложила странам ЕС дождаться зеленого света от европейского регулятора.

Глава Евросовета Шарль Мишель обвинил Китай и Россию в использовании вакцин для продвижения своей геополитической повестки.

«Мы не должны позволить, чтобы Китай и РФ вводили нас в заблуждение. Оба режима руководствуются не очень приемлемыми у нас ценностями, организуют весьма ограниченные, но широко рекламируемые операции по поставке вакцин за рубеж. Эти страны ввели вдвое меньше доз на 100 <своих> жителей, чем Европейский союз. Европа не будет использовать вакцины (распространяемые) в пропагандистских целях», — сказал он.

Глава Евросовета Шарль Мишель. Фото: ЕРА

То же предубеждение звучит в словах фон дер Ляйен, которая призвала EMA тщательно проверить возможные производственные площадки, на которых будет производиться «Спутник V» в Европе. Предубеждение основано на том, что РФ рекламирует отправку млн доз «Спутника V» во многие страны мира, в то время как уровень вакцинации ее населения очень низок по сравнению с другими странами, производящими вакцины. «Мы требуем ясности в производственном процессе», — сказала глава Еврокомиссии.

Во всяком случае, судьба российской вакцины на европейском рынке далеко не самое важное, что сейчас занимает начальницу исполнительной коллегии ЕС. Вполне достаточно ныне разрешенных Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Со дня на день ожидается Johnson & Johnson, а потом и остальные вакцины из предоплаченного портфеля: Novavax и CureVac. В конце концов, поставки наладятся. Главная забота — погасить самые горячие точки пандемии на карте ЕС. Они труднообъяснимым образом перемещаются по континенту. Когда-то север Италии, потом Испания, восток Франции, Бельгия, а теперь вот Чехия, Словакия, Эстония… И восстановить свободу передвижения хотя бы внутри Шенгенского пространства.

Несмотря на все неурядицы с вакцинацией, фон дер Ляйен сохраняет сдержанный оптимизм, а порой ее оценки словно списаны со слов российских начальников.

«Хотя число заражений во многих государствах ЕС растет, уровень смертности падает, — констатирует она. — Если посмотреть на остальной мир, то мы довольно хорошо справляемся с вакцинацией, и ее уровень постоянно растет. К концу лета мы достигнем цели — вакцинировать 70% взрослого населения. Я уверена, что фирмы поставят 300 млн доз во втором квартале».

Сейчас много говорят о «зеленом паспорте», проект которого Еврокомиссия представит 17 марта. Правда, пока это больше предмет споров, чем определенный документ. Саму его идею критикуют за неравенство в условиях, когда прививки мало кто успел сделать. Некоторые рассматривают введение сертификата как обходной способ сделать вакцину обязательной. Но к следующему лету всем хочется открыть внутренние границы ЕС, дать возможность съездить в отпуск за его пределы.

Цифровой «зеленый паспорт» ЕС будет удостоверять вакцинацию его владельца от COVID-19, факт перенесенной болезни или отрицательный тест, сказала фон дер Ляйен.

Это официальный документ в бумажном или цифровом формате, подтверждающий, что его владельцу были сделаны инъекции вакцины против коронавируса. Он может называться иммунным паспортом, паспортом здоровья или свидетельством о вакцинации. Он нужен, чтобы обеспечивать возможность свободного пересечения внутренней границы ЕС, выезда за границу и доступа в общественные места при условии, что принимающая страна признает такой документ. Упоминание последнего обстоятельства предполагает, что придется в перспективе договариваться и с третьими странами о взаимном признании такого паспорта. Пока это четко не обозначено, потому что на первом месте — свобода передвижения внутри ЕС. Очевидно, во второй очереди будут основные направления туризма или других массовых поездок европейцев.

Считается, что в некоторых странах это должно позволить избежать тестов ПЦР и карантина во время заграничной поездки. Венгрия, Испания, Португалия и Греция были первыми, кто поддержал этот проект. Глава правительства Греции Мицотакис надеется оживить туриндустрию. В письме в Еврокомиссию он настаивал: «Для таких стран, как Греция, которые зависят от туризма, необходимо решить проблему до начала летнего сезона».

«Сейчас идет работа над техническими аспектами сертификата вакцинации, — пояснил пресс-секретарь Еврокомиссии Мамер. — Мы собираемся внести законодательное предложение, направленное на содействие свободе передвижения внутри ЕС и выезда за рубеж».

С другой стороны, канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула после видеоконференции лидеров стран Союза, что «это не означает, что обладатели такого паспорта, будут единственными, кто сможет путешествовать. На данный момент ничего не решено».

Александр Минеев

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