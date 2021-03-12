В Украине проведут аудит приватизации недр и стратегических предприятий – Зеленский

12.03.2021, 23:34, Новости дня

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Президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам, опубликованном 12 марта в Facebоok, заявил, что в Украине будет законная реакция на передачу в частную собственность контрольного пакета акций стратегического оборонного предприятиями “Мотор Січ”, а также земли и недр, которые принадлежат народу Украины.

“Как вообще это произошло? Опять же – риторический вопрос. Но ответы на них найдут правоохранительные органы совместно с Государственной службой геологии и недр. Граждане должны знать, каким образом и на каких условиях рядом лиц в Украине были получены те или иные ресурсы”, – заверил глава государства.

Он подчеркнул, что тем, кто сделал это законно, бояться нечего.

“Будет проведен максимально подробный аудит, результаты которого будут представлены обществу. Уверен, что эти ответы должны быть не риторическими, а конкретными, исчерпывающими и аргументированными как для граждан, так и для возможных будущих судебных дел”, – сказал Зеленский.

11 марта Совет национальной безопасности и обороны заявил о решении вернуть в государственную собственность “Мотор Січ”. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это произойдет и с другими стратегическими предприятиями, которые оказались в частных руках. Инвесторы таких предприятий, отметил он, получат компенсации.

Законопроект о национализации “Мотор Січі” представят через две-три недели, отмечал 12 марта первый заместитель фракции “Слуга народа” Александр Корниенко.

На заявления о подготовке законопроекта о национализации “Мотор Січі” отреагировал китайский инвестор предприятия – владелец компании Skyrizon Aircraft Holdings Ван Цзин. Он назвал это недопустимым и пригрозил новыми судебными исками, сообщал “Интерфакс-Украина”.

ПАО “Мотор Січ” – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок.

В материалах, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений, сказано, что в 2016 году собственник предприятия Вячеслав Богуслаев продал 56,009% акций семи компаниям, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd. При этом в Антимонопольном комитете Украины сообщили, что не давали разрешения на сделку, что в таких случаях необходимо.

В июле 2017 года на сделку обратила внимание Служба безопасности Украины, которая начала уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса.

В апреле 2018 года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 56% акций “Мотор Січі”, которые принадлежат иностранным инвесторам. До окончания досудебного расследования суд запретил любые действия с арестованными активами, которые могут привести к смене их владельца. Акции находятся под арестом до сих пор.

В 2019 году Богуслаев подтвердил, что продал предприятие китайской компании. По словам бизнесмена, китайцы обязались в течение двух лет инвестировать в предприятие $250 млн.

Антимонопольный комитет Украины несколько раз отклонял заявку китайских инвесторов на покупку “Мотор Січі”. Компания Skyrizon пыталась получить такое разрешение совместно с компанией DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского. После того как АМКУ в ноябре 2020 года отклонил очередную заявку, китайская компания заявила, что намерена отсудить у государства Украина $3,5 млрд из-за потерянных инвестиций в “Мотор Січ”.

Против продажи ПАО “Мотор Січ” китайским инвесторам выступали США. Во время визита в Украину в 2019 году тогдашний советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что постарается убедить украинские власти, что сотрудничество с Китаем опасно.

15 января 2021 года бюро промышленности и безопасности министерства торговли США включило Skyrizon в список “конечных военных пользователей, для которых установлен специальный режим сотрудничества с американскими компаниями”. В ответ в компании заявили о недопустимости политизации торгово-экономических отношений и необоснованного давления на предприятия из Китая.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января подписал указ о введении санкций против китайских инвесторов “Мотор Січі”: Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, Beijing Xinwei Technology Group.

Китайский инвестор назвал санкции “варварским грабежом”. В МИД Китая выразили надежду, что Украина будет защищать законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов.

Богуслаев обвинял китайских партнеров в отказе от инвестиций, но выступал против полной национализации. По его мнению, следует “цивилизованно” оставить китайцам 35% предприятия.

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