Дело ПриватБанка: Апелляционная палата ВАКС арестовала часть активов, которые Яценко переписал на гражданскую жену

12.03.2021, 23:34, Новости дня

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) наложила арест на часть активов гражданской жены топ-фигуранта дела “ПриватБанка Владимира Яценко. Он, как сообщали журналисты проекта “Слідство.Інфо”, пребывая в изоляторе временного содержания после его задержания сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), сумел переписать свои доли в пяти компаниях на родственников. О решение суда сообщается на сайте ВАКС 12 марта.

“Суд постановил наложить арест на депозитный счет, принадлежащий подозреваемому, а также на 1/2 часть долей корпоративных прав в уставных капиталах трех предприятий, принадлежащих лицу, с которой подозреваемый проживает одной семьей, но не находится в браке”, – говорится в сообщении.

Как отмечало “Слідство.Інфо”, Яценко после задержания 22 февраля в тот же день переписал на гражданскую жену корпоративные права в трех компаниях.

В частности, к Евгении Кривенко, которая зарегистрирована с Яценко по одному адресу, перешло 17,18% (171,8 тыс. грн) ООО “Финтех Бэнд”, которое совместно с Universal Bank занимается развитием проекта Monobank. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины в аналитической системе YouControl.

Кроме этого, к Кривенко перешла доля Яценко в компаниях “Эстейт Сити” – 16,28% (488,4 тыс. грн) и “ЭйСи ДиСи Процессинг” – 1,08% (162,36 тыс. грн). По информации журналистов, компании переписывались на основании нотариальной доверенности.

В пресс-службе НАБУ на запрос проекта “Слідство.Інфо” ответили, что детективы Нацбюро заблаговременно не инициировали наложения временного ареста на это имущество из-за загруженности и других приоритетов.

В НАБУ также отметили, что им удалось арестовать те активы, которые непосредственно принадлежали Яценко. В частности, восемь жилых домов, две квартиры, 20 земельных участков, шесть автомобилей и одно судно.

22 февраля, по оперативной информации, Яценко планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. НАБУ обратилось к Госавиаслужбе, и самолет посадили в аэропорту Борисполь, после чего бывшего топ-менеджера задержали.

23 февраля детективы НАБУ сообщили трем бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка” о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. По данным СМИ, речь идет об Александре Дубилете, Владимире Яценко и Елене Бычихиной.

Высший антикоррупционный суд Украины в ночь на 25 февраля арестовал Яценко до 22 апреля включительно. В тот же день он вышел под залог в 52,2 млн грн, на него возложен ряд обязательств, среди которых – не общаться с определенными судом лицами, носить электронный браслет, сдать загранпаспорта.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала банк на 155 млрд грн.

С июня 2017 года Генпрокуратура ведет расследование в отношении финучреждения. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией, “ПриватБанк” выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн. Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц. Среди этих компаний значится “Укртатнафта”, имущество которой таким образом было выведено из-под залога.

С 2017 года Украина судится с бывшими владельцами “ПриватБанка”, которые оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. Национальный банк Украины (НБУ) это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

В декабре 2017 года “ПриватБанк” подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждали, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций.

19 декабря Лондонский суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им, предположительно, принадлежат или находятся под их контролем.

Группа “Приват” принадлежит украинским бизнесменам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Алексею Мартынову.

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