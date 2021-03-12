Зеленский: Забудьте о том, что Украина забудет о Крыме

12.03.2021, 23:34, Новости дня

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Украине необходимо разобраться, кто и как создал условия для оккупации Крыма Россией. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам, опубликованном 12 марта в Facebоok, комментируя принятие проекта стратегии деоккупации Крыма.

“Вчера мы наконец сделали то, что должно было появиться еще в 2014 году. Утверждена государственная стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. Тем, кто на что-то рассчитывал, могу сказать: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме”, – заявил президент.

Говоря о создании условий для оккупации, Зеленский уточнил, что речь идет не только о 2014-м, но и о принятии так называемых Харьковских соглашений.

Совет нацбезопасности и обороны Украины 11 марта одобрил проект стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Россией Крыма.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.

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