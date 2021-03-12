“Фамилии не имеют разницы: Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ… Важно одно – ты готов работать законно?”. Полный текст обращения Зеленского

12.03.2021, 23:34, Новости дня

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Вчера под моим председательством состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. За последний месяц – четвертое, и могу заверить – не последнее.

Прежде всего хочу поблагодарить всех присутствующих вчера членов СНБО за важную работу, активную позицию и готовность защищать государственные интересы Украины.

Не секрет, что последние решения СНБО вызвали значительный резонанс. Одобрение в обществе и, разумеется, возмущение тех, кто находит в решениях СНБО свои фамилии и свой бизнес. Сегодня я подведу промежуточные итоги, расставлю точки над «і» и простым языком объясню вам – нашим гражданам Украины, что именно происходит.

Коротко я описал бы этот процесс тремя словами: Украина дает сдачи. Сдачи всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного – справедливости.

Справедливости, которая долгие годы для обычных людей была даже не дефицитом. А чем-то мифическим, будто из легенд про цветок папоротника. Пока мы с вами верили, что справедливость есть, и безуспешно пытались ее найти, кое-кто присваивал себе государственные ресурсы, недра, стратегические предприятия, трубопроводы и даже, как оказалось, – Конституционный Суд Украины. Одним словом – все, что «плохо лежит».

Восстановление справедливости в Украине было одним из моих ключевых обещаний.

Говорят, обещанного ждут три года. Мы начали чуть раньше.

Прежде всего мы пресекли попытки расколоть Украину пропагандой и дезинформацией. 2 февраля 2021 года была заблокирована деятельность лиц, которые считали нормой вести бизнес на временно оккупированных территориях Украины и финансировать дезинформационные батальоны, которые атаковали украинцев залпами лжи и манипуляций.

Конечно, всем интересно – почему это не было сделано предыдущим руководством страны за все годы войны? Пожалуй, вопрос риторический. Возможно, они действовали по логике «мухи – отдельно, конфеты – отдельно».

Далее. 19 февраля были заблокированы активы, имущество, аннулированы лицензии и разрешения предприятий, связанных с господином Медведчуком.

Также было поручено вернуть в государственную собственность нефтепровод «Прикарпатзападтранс». И, что не менее важно, – выяснить, при каких обстоятельствах в 2015 году, в эпоху гетманства всем известно кого, в частной собственности оказался государственный нефтепровод длиной почти полторы тысячи километров.

Также справедливую и законную реакцию со стороны Украины должны получить и те, кто считал, что не у государства, а в частных руках может оказаться контрольный пакет акций стратегических оборонных предприятий Украины, в частности «Мотор Сич», а также могут присваиваться земли и недра, которые принадлежат народу Украины.

Как это вообще произошло? Опять-таки – вопрос риторический. Но ответы на них найдут правоохранительные органы совместно с Государственной службой геологии и недр. Граждане должны знать, каким образом и на каких условиях рядом лиц в Украине были получены те или иные ресурсы.

Тем, кто сделал это законно, бояться нечего. И для того, чтобы установить это, будет проведен максимально подробный аудит, результаты которого будут представлены обществу. Уверен, что эти ответы должны быть не риторическими, а конкретными, исчерпывающими и аргументированными – как для граждан, так и для возможных будущих судебных дел.

Что касается санкций США в отношении бывших владельцев ПриватБанка. Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства. Чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями «большой бизнес» и «олигархический класс».

А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы: Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой. Важно одно – ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и других государственных служащих?

Первое – поддерживается. Второе – заканчивается.

Кроме того, вчера мы в конце концов сделали то, что должно было появиться еще в 2014 году. Утверждена государственная Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. Тем, кто на что-то рассчитывал, могу сказать: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме.

В то же время, когда мы говорим о деоккупации, логично также разобраться: кто и как создал условия для оккупации? И речь не только о 2014 годе, но и о принятии так называемых Харьковских соглашений.

Все это – далеко не полный перечень шагов, предпринятых государством в последнее время. И далеко не окончательный список мер, которые будут приняты государством в недалеком будущем. Подчеркиваю – приняты нашим государством, по нашему решению, согласно нашему долгу, а не потому, что кто-то нам позвонил. Для защиты интересов Украины мне достаточно двух вещей. Первая – 25 января 1978 года. День, когда я родился в этой стране, на нашей украинской земле. Вторая – 20 мая 2019 года, когда я поклялся защищать нашу Украину всеми своими действиями. В дополнительных мотивациях, в частности от наших партнеров, я не нуждаюсь. В поддержке – да. И за нее мы всегда будем благодарны.

Но в первую очередь мы сами должны себя защищать, вместо нас этого никто не сделает. И Украина может самостоятельно принимать решения, чтобы себя защитить и восстановить справедливость.

Может. Хочет. И будет. А тем, кто еще в этом сомневается…

До очередных заседаний Совета национальной безопасности и обороны.

Слава Украине!

ВИДЕОВидео: Зе!Президент / YouTube

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