 

В ЛНР заявили о концентрации военной техники и вооружений ВСУ в Донбассе

12.03.2021, 23:27, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинские военные начали концентрировать вооружение и военную технику в подконтрольных украинской стороне населенных пунктах в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Для совершения провокационных действий, в нарушение третьего пункта комплекса дополнительных мер, противник продолжает сосредотачивать вооружение и технику в зоне карательной операции. Для его размещения оккупанты используют территории объектов гражданской инфраструктуры, подвергая опасности жизни мирных жителей», – цитирует Осадчего РИА «Новости».

Он добавил, что в течение прошлой недели разведка республики зафиксировала 17 единиц военной техники в жилых массивах шести подконтрольных Украине населенных пунктов приграничной линии Донбасса.

«С целью сокрытия от международных наблюдателей размещения военной техники в населенном пункте Троицкое, боевики 59-ой бригады (ВС Украины) по приказу комбрига (Геннадия) Шаповалова открыли огонь из стрелкового оружия в направлении БПЛА Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в данном районе. Наблюдатели были вынуждены покинуть район мониторинга», – указал представитель ЛНР.

Ранее в ДНР сообщили, что за неделю на территории ДНР погибли из-за обстрелов пять человек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / В Кувейте назначили нового эмира

23.02 / Подоляк объяснил, почему Зеленский говорил о роспуске Рады на встрече с руководством “Слуги народа”

16.07 / Зеленский призвал политические силы Украины «вернуть свои территории»

16.09 / Нанесший удар по голове диджею mr. Basic признал вину

07.02 / В мире сделали более 128 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

20.08 / Полиция Портленда применила слезоточивый газ против демонстрантов

07.07 / В Москве объяснили «безумную» идею Украины о миротворцах ОБСЕ в Донбассе

07.12 / В Николаеве мужчина стрелял по подростку

15.12 / Сербия объяснила, почему покупает российский газ

24.09 / Глава Совбеза призвал внедрять не дающие пьяным садиться за руль технологии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска