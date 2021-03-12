 

Резкое снижение смертности от коронавируса зафиксировано в Москве

12.03.2021, 23:27, Новости дня
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В феврале число жителей Москвы, для которых коронавирус стал основной причиной смерти, снизилось более чем вдвое по сравнению с январем, информирует столичный департамент здравоохранения.

Департамент проанализировал данные по смертности за январь и февраль 2021 года. В январе в городе зарегистрировано 16347 смертей, что на 199 человек меньше, чем в декабре 2020 года. Однако уже в феврале снижение по отношению к январю составило 3806 человек. Превышение смертности по отношению к соответствующим месяцам 2020 года составляет 5434 и 2677 случаев – это объясняется смертностью от коронавируса: в январе он стал основной или сопутствующей причиной смерти для 5588 человек, в фкеврале – для 3113, сообщается на сайте департамента.

При этом в январе коронавирус стал основной причиной смерти для 5038 человек, а в феврале – для 2340 человек. В это число входят даже спорные случаи. Летальность от коронавируса в Москве на конец февраля 2021 года составляет: 2,57%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 3,83%, если учесть все случаи, где коронавируса выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.



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