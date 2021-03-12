Мнение: Сопротивление Путина

12.03.2021, 23:22, Разное

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Financial Times написал, что «массовые задержания и уголовные преследования оппозиции в России связаны с усилением влияния силовиков на президента Владимира Путина». Один из высокопоставленных чиновников Кремля, якобы, подтвердил, что «давление со стороны силовиков», окружающих Путина, стало «больше, чем когда-либо», и «сопротивляться этому стало очень трудно».

Financial Times подчеркнул, что влияние на Путина оказывают «консервативные реакционеры», среди которых давние друзья президента, бывшие коллеги по КГБ и ФСБ, а также военные, «завоевавшие его доверие». В частности, речь идет о председателе Следственного комитета Александре Бастрыкине, директоре Росгвардии Викторе Золотове и главе "Роснефти" Игоре Сечине.

«Наша проблема заключается в том, что как бы не было легко закрыть центр города и заполнить его ОМОНом, гораздо сложнее контролировать людей в тиктоке», – отметил один из кремлевских чиновников. Как отмечает один из собеседников FT, репрессии не способствуют росту популярности, а только помогают сохранить власть.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскритиковал публикацию Financial Times:

«Скажем так, это упражнения псевдоспециалистов по нашей стране, которые очень часто не имеют ничего общего с реальностью. Мы констатируем сейчас, что у источников англосаксонских СМИ, в том числе и FT, существенно понизилась квалификация специалистов по нашей стране. К нашему сожалению, снизилось, наверное, понимание реальных процессов в нашей стране. Вместе с тем мы готовы терпеливо рассказывать и объяснять, что у нас происходит», – заявил Песков.

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Может, Песков и прав, может, «квалификация специалистов по нашей стране» действительно снизилась. Но факты остаются фактами. Во время акций протеста в январе-феврале в той же Москве силовики действительно легко перекрывали центр столицы.

Как факт и то, что тысячи протестующих были задержаны, выписаны тысячи штрафов, тысячи протестующих и случайных прохожих были наказаны административными арестами.

Если верить Financial Times, все это произошло именно из-за усилившегося давления силовиков, а «сопротивляться этому стало очень трудно».

Выходит, что Путин сопротивлялся-сопротивлялся, но все-таки благословил силовиков действовать, руководствуясь принципом «сила есть – ума не надо»? Так получается? Получается, что разгоны мирных протестов в Москве и других городах России в январе-феврале произошли, чуть ли не с личного разрешения Путина?

Признаюсь, не хочется верить в это. Мне куда больше симпатична версия, что Путин находится в плотной изоляции и ему просто не докладывают о реальной ситуации в стране.

Это потому, что во мне не выветрилась романтическая наивность?

Фотографии отсюда, отсюда, отсюда и отсюда

Рис отсюда

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